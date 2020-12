V Rusku nemají pochybnosti o účinnosti vakcíny Sputnik V proti nové mutaci koronaviru

Alexandr Gincburg, ředitel Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, v němž byla vyvinuta ruská vakcína Sputnik V proti koronaviru, řekl, že nemá vůbec žádné pochybnosti o účinnosti této vakcíny proti nové mutaci viru. „Samozřejmě, že bude účinná. Není vůbec žádný důvod se domnívat, že tomu tak není,“ řekl agentuře Sputnik ředitel centra.

Podobně se vyjádřil i Kirill Dmitrijev, generální ředitel Ruského fondu přímých investic (RFPI), který vývoj ruské vakcíny financoval.

„Je to založeno na našich diskusích s Gamalejovým ústavem. Viděli jsme, že předchozí modifikace, to, co se nazývá S-protein, je ve skutečnosti protein, který kóduje trn koronaviru. Sputnik V si s nimi poradil velmi dobře a efektivně. Proto předběžná analýza potvrzuje, že Sputnik V bude účinný jak proti této mutaci (identifikované ve Velké Británii - pozn. red.), tak i proti dalším mutacím,“ řekl Dmitrijev v pořadu televizního kanálu Rossija 1.

Ministerstvo zdravotnictví na konci léta zaregistrovalo první vakcínu na světě proti covidu-19, kterou vyvinuli ve Gamalejově ústavu. Preparát dostal název Sputnik V.

Vakcína byla vyvinuta na základě prozkoumané a prověřené platformy adenovirových vektorů člověka. Hlavními plusy takto vytvořené vakcíny jsou její bezpečnost, efektivita a absence dlouhodobých nežádoucích účinků.

Nedávno také tisková služba Federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů RF informovala veřejnost, že vakcína vytvořená společností Vektor je účinná proti různým kmenům koronaviru.

Co si o nové mutaci myslí vědci?

Zahraniční experti se domnívají, že genetické změny viru by musely probíhat roky, než by virus zmutoval natolik, aby současné vakcíny přestaly fungovat.

„Je to skutečné varování, kterému musíme věnovat větší pozornost. Tyto mutace se určitě rozšíří, a my – vědecká komunita – je musíme pečlivě sledovat. Nikdo by se však neměl bát, že dojde k jediné katastrofické mutaci, která náhle učiní veškerou imunitu a očkovací látky nepoužitelnými,“ nechal se slyšet Jesse Bloom, evoluční biolog z Výzkumného centra Freda Hutchinsona v Seattlu.

A podobně se k věci staví také Kartik Chandran, virolog z College of Medicine Alberta Einsteina v New Yorku. „Faktem je, že na koronavirus právě míří tisíc velkých zbraní. Bez ohledu na to, jak se vykrucuje, není pro něj snadné najít genetické řešení, které by skutečně dokázalo bojovat proti všem těmto protilátkám, nemluvě o samotné imunitní reakci,“ uvádí.

Nový typ koronaviru je pro děti infekčnější než dříve známá varianta, domnívá se Neil Ferguson, člen vládního poradního výboru pro nové a objevující se respirační virové hrozby, profesor londýnského Imperial College.

„Musíme shromáždit více informací o tom, jak se chová (nový druh koronaviru). Existují zajímavé epidemiologické tendence v chování tohoto viru a existují příznaky toho, že má větší sklon infikovat děti... Nezjistili jsme v tomto ohledu žádný kauzální vztah, ale vidíme to v údajích (statistice),“ řekl Ferguson na briefingu.

Podle jeho slov vědci pokračují ve zkoumání nové mutace, ale již mají potvrzené důkazy o tom, že tato varianta viru je minimálně o 50 % infekčnější než dříve známý virus.

Vědci však přiznávají, že není pochyb o tom, že nový koronavirus bude mutovat stále více.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock 14. prosince oznámil, že byl na jihovýchodě Anglie objeven nový typ koronaviru, který dostal název VUI-202012/01. Podle ministrových slov se tento typ viru šířil již několik týdnů před detekcí, a to i v Dánsku a Nizozemsku. Je o 70 % infekčnější a šíří se rychleji, ale vědci nenašli žádné důkazy o tom, že je smrtelnější nebo má závažnější průběh. Vakcína proti covidu-19, distribuovaná v Británii, je podle ministra účinná proti novému typu viru.

Britský premiér Boris Johnson oznámil, že od 20. prosince Londýn a jihovýchod země prakticky přecházejí na režim lockdownu kvůli rychlému šíření nakažlivějšího typu koronaviru. Orgány ve Walesu a Skotsku rovněž zavedly nová omezení. Několik zemí uzavřelo své hranice s Velkou Británií v naději, že předejdou šíření nového kmene covidu-19.

Více než 30 zemí včetně České republiky již přerušilo nebo omezilo dopravní spojení s Velkou Británií. Několik států, včetně Řecka a Kypru, zavedlo povinnou karanténu pro všechny, kdo přiletěl z Velké Británie. Rusko přerušilo letecké spojení s Británií na týden.