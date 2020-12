Ruská FSB okomentovala vyšetřování opozičníka Navalného

„Zveřejnění A. Navalným na internetu tzv. vyšetřování‘ o údajných úkonech vůči jeho osobě představuje plánovanou provokaci s cílem diskreditovat FSB Ruska a pracovníků orgánů federální služby bezpečnosti. Její provedení nebylo možné bez organizační a technické podpory zahraničních tajných služeb,“ stojí v komentáři.

Podle FSB zveřejněné video s „telefonátem“ s jedním z údajným agentem FSB je zfalšované. Bylo zahájeno vyšetřování této záležitosti. Na jeho základě bude provedeno procesní posouzení.

„Záměna telefonního čísla je známou metodou zahraničních tajných služeb, která byla několikrát vyzkoušena v protiruských akcích, jež znemožňuje zjistit skutečné účastníky hovoru,“ stojí dále v prohlášení.

V prosinci Navalnyj synchronně se západními médii uveřejnil materiály, které údajně potvrzují, že lidé, které autoři vyšetřování nazývají „pracovníky FSB“, se ho několikrát pokusili otrávit. Důkazy o konkrétním jednání těchto osob tam nejsou uvedeny.

Verze autorů je založena na stahování telefonních účtů, které není možné legálně získat ani ověřit. Navalnyj také tvrdí, že ruští lékaři, kteří mu poskytovali pomoc, během jeho hospitalizace v Omsku nepravdivě hovořili o jeho diagnóze.

Ruský prezident Vladimir Putin nazval tyto publikace nikoli vyšetřováním, ale „legalizací práce amerických tajných služeb“. Podle jeho slov je objevení se takových materiálů „trikem politického boje“.

Údajná otrava Navalného

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu cestou z Tomska udělalo v letadle špatně. Na základě výsledků jeho vyšetření omští lékaři určili jako hlavní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale podle omských lékařů nebyly v Navalného krvi ani moči nalezeny žádné jedy.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž na žádost Berlína provádí OPCW vlastní zkoumání. Kreml v této souvislosti prohlásil, že Berlín neinformoval Moskvu o svých zjištěních, a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká odpověď od Německa na oficiální žádost ohledně této situace, neboť během jednoho měsíce Rusko zaslalo Německu tři žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale nedostalo žádnou odpověď.

Už v den hospitalizace Navalného začala prokuratura a policie provádět prověrky.

Orgány SRN dříve nepopíraly, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let přístup k bojové toxické látce Novičok.