Byl zahájen příjem prací do Soutěže Andreje Stěnina na rok 2021

Profesionální fotografové ve věku od 18 do 33 let mohou zaslat své práce na web stenincontest.ru v ruštině, angličtině nebo čínštině. Do soutěže jsou přijímány série a jednotlivé fotografie ve čtyřech nominacích: Hlavní zprávy, Sport, Moje planeta a Portrét. Hrdina naší doby. Do každé z nominací lze zaslat jednu samostatnou práci a jednu sérii. Přihlášky do soutěže budou přijímány do 28. února 2021 včetně.

Cenový fond soutěže v roce 2021 bude 125, 100 a 75 tisíc rublů za první, druhé a třetí místo v každé nominaci. Držitel nejvyšší ceny soutěže Andreje Stěnina - Grand Prix - obdrží 700 tisíc rublů.

Neméně důležitá bude příležitost pro mladé fotoreportéry předvést své práce na ruských i mezinárodních platformách. Turné výstav laureátů soutěže se již stala nedílnou součástí soutěže a zahrnuje několik desítek měst v Evropě, Asii, Latinské Americe, Africe a na Blízkém východě.

Od roku 2018 patří k výstavním místům soutěže i newyorský štáb hlavní mezinárodní organizace pro posílení míru a bezpečnosti všech zemí, Organizace spojených národů (OSN). Od roku 2019 se soutěžní výstavy konají také v Radě Evropy ve Štrasburku.

Oksana Olejniková, kurátorka Mezinárodní soutěže fotožurnalistiky Andreje Stěnina, vedoucí služby vizuálních projektů mediální skupiny Rusko dnes, o startu soutěže 2021 řekla:

„Zahájení dalšího ročníku naší soutěže je pro nás vždy profesionálním adrenalinem. Je to radostné očekávání nových děl, nových jmen, nových objevů. Letos je zahájení soutěže v tak nesnadných podmínkách pro celý svět, jako je pandemie covidu-19, dokonce i symbolické. Nové životní okolnosti mohou změnit návyky, diktovat novou realitu práce, ale nemohou změnit základní hodnoty - profesionalitu, touhu tvořit, sdílet své myšlenky a vizi světa s potenciálním divákem. V naší soutěži jde vše podle plánu. Jsme přesvědčeni, že se to týká i našich účastníků. Věříme a očekáváme od nich nová díla, nové pohledy, nová témata. A samozřejmě jim přejeme úspěch a vítězství!“

V roce 2020 se Mezinárodní soutěž Andreje Stěnina konala za podpory největších ruských a mezinárodních médií, zpravodajských agentur a fotografické společnosti. Partnery několika nominací byli United Shanghai Media Group (SUMG), internetový portál novin China Daily, Všearabský informační holding Al Mayadeen TV, a také jedna z největších humanitárních organizací na světě - Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC).

О soutěži

Mezinárodní soutěž fotožurnalistiky Andreje Stěnina, kterou organizuje MIA Rusko dnes pod záštitou Komise Ruské federace pro záležitosti UNESCO, má za cíl podporovat mladé fotografy a upozorňovat veřejnost na úkoly moderní fotožurnalistiky. Je to platforma pro mladé fotografy - talentované, citlivé a otevřené všemu novému, kteří nás upozorňují na lidi a události v našem okolí.

V roce 2021 jsou hlavními informačními partnery soutěže informační a zpravodajský portál Vesti.ru, všeruský státní televizní kanál Rusko-kultura.

Mezinárodními mediálními partnery soutěže jsou: tisková agentura a rádio Sputnik, informační agentura Askanews, mediaholding Independent Media, informační agentura Notimex, zpravodajská agentura ANA, televizní kanál RT, Shanghai United Media Group (SUMG), internetový portál novin China Daily, internetový portál The Paper, mediální síť Al Mayadeen, informační agentura Prensa Latina, informační agentura News1, internetový portál DBW, zpravodajský portál Brasil247. Odvětvovými partnery podporujícími soutěž jsou: časopis National Geographic Russia, portál Russian Photo, portál Photo-study.ru, fotoškola Akademie fotografie, informační portál YOung JOurnalists, časopis Fotoargenta, Klub fotožurnalistiky Nové Dillí, časopis Enfoque Visual, časopis LF Magazine, internetový portál All About Photo, mezinárodní partnerská platforma - festival PhotON.