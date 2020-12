Rusko pozastavuje lety do Velké Británie kvůli mutaci covidu-19

Uvádí se, že největší ruská letecká společnost Aeroflot zrušila lety do Londýna, a to od úterní půlnoci po dobu sedmi dnů. Vrácení peněz za letenky bude provedeno obvyklým postupem pro vynucené zrušení: tedy v plné výši a v souladu se způsobem platby.

Nová mutace viru

Připomeňme, že Rusko na pozadí pandemie koronaviru od 27. března pozastavilo pravidelné a charterové lety s jinými zeměmi, jen s řadou výjimek. Od letošního srpna pak země začala tento letecký provoz s jinými zeměmi obnovovat. V současné chvíli jsou povoleny lety do Turecka, Tanzánie, Švýcarska, Egypta, Spojených arabských emirátů (SAE), Běloruska, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Srbska, Jižní Koreje, Japonska, Etiopie, na Kubu, Seychely a Maledivy.

Nová mutace koronaviru byla ve Velké Británii objevena v polovině prosince a získala označení N501. Britské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nový SARS-CoV-2 se šíří rychleji než obvykle. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že kmen této nemoci je až o 70 procent infekčnější než jeho původní verze.

Právě z tohoto důvodu Velká Británie zavedla nejvyšší stupeň karanténních omezení v Londýně a na jihovýchodě a východě Anglie. Nové restrikce jsou v platnosti od neděle a potrvají minimálně dva týdny, přezkoumány mají být 30. prosince.

Pokud jde však o nový kmen covidu-19, Světová zdravotnická organizace (WHO) již oznámila, že by dle dosavadních poznatků neměl být smrtelnější, a že by ani jím způsobená nemoc neměla mít vážnější průběh. WHO dále uvedla, že byla tato mutace zaznamenána také v Nizozemsku, Dánsku a Austrálii.

Několik zemí tak již dříve z tohoto důvodu oznámilo pozastavení letů s Velkou Británií. Včera se k nim přidala i Česká republika. K věci se vyslovil ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček, který zdůraznil, že se jedná jen o dočasné opatření. Kromě toho česká vláda rozhodla o tom, že lidé, kteří se vrací z Velké Británie, musí nastoupit povinně karanténu. Není tedy možné přicestovat pouze s testem. Domácí karanténa je nařízena pro všechny osoby, které v Británii posledních 14 dnech pobývaly alespoň 24 hodin. Karanténu je možné ukončit nejdříve pátým dnem po negativním PCR testu.