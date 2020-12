V Ekvádoru byly zaznamenány nové typy koronaviru

Vědcům se podařilo zachytit genetické materiály z více než 2,5 tisíce vzorků z 22 provincií země. To jim následně umožnilo určit typ virového kmene, který se objevil v každém městě, a také to, zda existují mutace.

„Byla odhalena nová varianta SARS-CoV-2 a existuje podezření, že může hrát roli v rychlém růstu infekčnosti viru. Žádná ze sekvencí zkoumaných virů ale nevykazuje genetickou variaci viru v Anglii,“ poznamenávají vědci.

Nová mutace koronaviru

Kromě toho byly v dané zemi identifikovány ještě další dva druhy covidu-19 , které se zde objevily v období od července do listopadu tohoto roku.

Připomeňme, že nová mutace koronaviru byla ve Velké Británii objevena v polovině prosince a získala označení N501. Britské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nový SARS-CoV-2 se šíří rychleji než obvykle. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že kmen této nemoci je až o 70 procent infekčnější než jeho původní verze.

Právě z tohoto důvodu Velká Británie zavedla nejvyšší stupeň karanténních omezení v Londýně a na jihovýchodě a východě Anglie. Nové restrikce jsou v platnosti od neděle a potrvají minimálně dva týdny, přezkoumány mají být 30. prosince.

Pokud jde však o nový kmen covidu-19, Světová zdravotnická organizace (WHO) již oznámila, že by dle dosavadních poznatků neměl být smrtelnější, a že by ani jím způsobená nemoc neměla mít vážnější průběh. WHO dále uvedla, že byla tato mutace zaznamenána také v Nizozemsku, Dánsku a Austrálii.

Několik zemí tak již dříve z tohoto důvodu oznámilo pozastavení letů s Velkou Británií. Přidala se k nim i Česká republika či Rusko. K věci se vyslovil ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček, který zdůraznil, že se jedná jen o dočasné opatření. Kromě toho česká vláda rozhodla o tom, že lidé, kteří se vrací z Velké Británie, musí nastoupit povinně karanténu. Není tedy možné přicestovat pouze s testem. Domácí karanténa je nařízena pro všechny osoby, které v Británii posledních 14 dnech pobývaly alespoň 24 hodin. Karanténu je možné ukončit nejdříve pátým dnem po negativním PCR testu.