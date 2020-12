Odborník prozradil, co je příčinou vzniku ozvěny při telefonickém rozhovoru

Abychom pochopili příčiny, které ozvěnu vyvolávají, je třeba vědět, pomocí jakého sdělovacího kanálu probíhá hovor. „Nejrozšířenější jsou kanály tradiční celulární sítě a sdělovací kanály podle protokolů IP,“ řekl odborník.

V prvním případě jde nejspíše o problémy s přístrojem – takzvané potlačení šumu se rozlaďuje a mikrofon jednoho z přístrojů začíná do rozhovoru míchat vstupní zvuk. „To samé se děje při pokusu natočit rozhovor na stejný telefon. Abyste ověřili svůj přístroj, můžete ztlumit reproduktor a spolubesedníka poprosit, aby poslouchal, jestli zůstane ve zvukovém kanálu ozvěna,“ doporučuje Mjasojedov.

Při telefonátech přes internet vzniká ozvěna nejčastěji. V průběhu takových rozhovorů se zvuk rozděluje na digitální pakety a směřuje se přes internet. V procesu přenosu tak dochází k takzvané komutaci paketů.

„Tento složitý technologický proces může selhat: pakety se ztrácejí v procesu přenosu, pletou se nebo přicházejí opožděně. Za této situace slyšíme právě ozvěnu. Přičemž ji můžete slyšet jak vy, tak i váš spolubesedník,“ řekl v závěru odborník.

Odborník uvedl příznaky nabourání do chytrého telefonu

Náměstek generálního ředitele skupiny IT společnosti Angara Dmitrij Pudov v rozhovoru pro agenturu Prajm podotkl, že příznaky nabourání do chytrého telefonu jsou zpravidla stejné, jako u nabourání se do počítače nebo jakéhokoli jiného mobilního přístroje. Jde o „tuhnutí“ aplikací, zpomalení práce, snížení výkonnosti přístroje, nebo o rychlé vybíjení baterie.

„To ještě není důvod k panice, většina z těchto příznaků může být vyvolána i jinými příčinami. Když vám ale nepochopitelně ztratí část peněz, nebo máte podezření, že vaše pošta a jiné servisy byly zkompromitovány, má smysl se vážně zajímat o bezpečnost vašeho přístroje,“ podotkl odborník.

Nejste-li veřejnou osobou a neočekáváte-li cílený útok na váš kontent, stejně byste si měli dávat pozor. Zločinci mohou útočit na přístroje obyčejných lidí, aby získali přístup k jejich mobilním aplikacím, online bankovnictví, placeným servisům a podobně, vysvětlil Pudov.

Ve většině případů nedokáží sami uživatelé cracking diagnostikovat – mohou jen obnovit počáteční nastavení, změnit hesla a přeinstalovat aplikace, a také si nainstalovat antivir. Když ani to nepomůže, měli byste se obrátit na servisní středisko.