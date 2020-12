Guardian: Společná letecká hlídka Ruska a Číny přinutila Tokio a Soul vyslat do vzduchu stíhačky

Ruské a čínské strategické bombardéry uskutečnily společnou hlídku nad západním pobřežím Tichého oceánu. Z tohoto důvodu Japonsko a Jižní Korea vyslaly do vzduchu své stíhačky. Podle The Guardian nejde o první takový let ruských a čínských vzdušných sil - minule se konal v červenci 2019.