Draxler poukazuje na „druhou stránku“ brexitu: Británie se stane skutečným vazalem Unie

Na začátku svého příspěvku na Facebooku Draxler přiznává, že brexit vždy psychologicky chápal.

„Částečně jsem vyrostl v Británii, takže mohu pochopit, kolik Britů sledovalo v hrůze, jak se britská města postupně stala strašně přeplněnými. Imigrace byla ve skutečnosti jen částečně důsledkem členství v EU, ale opět chápu, že mnozí to brali jako jedno a to samé, nebo se chtěli alespoň části migrace zbavit,“ uvedl.

„Jednoduše dojde k tomu, k čemu logicky dojít muselo: Británie bude z drtivé většiny součástí společného trhu, tedy bude muset aplikovat všechny standardy a regulace, jaké aplikuje EU. Ale aniž by o nich spolurozhodovala. Stane se skutečným vazalem unie,“ poznamenal.

Ale brexit přináší s sebou i „druhou stránku“, varuje bývalý ministr. Spočívá to v obchodních vztazích s EU a celým světem. Podle jeho názoru pravděpodobně nedojde k tomu, že by Británie nyní zcela vypadla ze společného trhu. Spíše to dopadne tak, že Británie bude z drtivé většiny součástí společného trhu.

Politik konstatuje, že to Británii jako zemi obrovsky poškodilo, minimálně z hlediska její politické moci ve světě.

Co z toho vyplývá?

Brexit je podle bývalého ministra ilustrací toho, jak obtížné je dnes vytvořit politická řešení závislá na složitých věcech.

„Velká část voličů, vychovaná na reality show a podobné kulturní potravě, by ani nedokázala pochopit už první věty tohoto textu. Reagují spíše na nálepky, ‚britský‘, ‚nezávislý‘ a podobně. Ale ani ten nejnáročnější volič nepozná rozdíl mezi celní unií a společným trhem, ani Radou EU, Evropskou radou a Radou Evropy nebo Evropským soudním dvorem a Evropským soudem pro lidská práva. V takovém případě se sotva můžete rozhodnout, kdo a jak omezuje nebo neomezuje vaši národní suverenitu a jaké změny vám jako zemi přinesou nebo nepřinesou.“

Draxler dodává, že lidé v mnoha bohatších zemích světa, včetně Slovenska, jsou nespokojeni s fungováním společnosti. Což je pochopitelné. Nebezpečí však podle jeho názoru spočívá v tom, že tuto nespokojenost využijí lidé, kteří ve skutečnosti přinesou politice a společnosti ještě větší chaos.

Jako příklad uvádí Igora Matoviče, který před volbami také šel „řešit“ problémy Slovenska.

„Proto bude nutné v nadcházejících měsících apelovat na voliče, aby přemýšleli a pečlivě vyhodnotili, kdo jim co může přinést. Z hlediska řešení vnitřních problémů a vnějších vztahů,“ dodává.