Argentinské úřady schválily použití vakcíny Sputnik V

Do Moskvy přiletělo letadlo, které má dopravit první dávky vakcíny Sputnik V do Argentiny. Očekává se, že letadlo se vrátí do Buenos Aires ve čtvrtek v 10:00 - 10:30 (14:00 - 14:30 SEČ).

V Ruském fondu přímých investic uvedli, že Argentina je první zemí v Latinské Americe, která oficiálně zaregistrovala Sputnik V. Stalo se tak v rámci zrychleného postupu.

Vakcína byla schválena argentinským Národním úřadem pro kontrolu léčivých přípravků, potravin a lékařské technologie (ANMAT) na základě výsledků III. fáze klinických studií v Rusku.

Vakcínu pro dodávky do Argentiny budou vyrábět mezinárodní partneři RFPI v Indii, Číně, Jižní Koreji a dalších zemích.

RFPI a argentinská vláda 10. prosince podepsaly smlouvu na dodávku deseti milionů dávek Sputniku V. Zástupci ANMAT prověřili výrobní závody na výrobu vakcíny.

Kromě toho argentinské úřady rovněž schválily použití vakcíny Pfizer.

11. srpna Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.