V New Yorku ohlásili první vážnou alergickou reakci na vakcínu společnosti Pfizer

U jednoho zdravotníka v New Yorku se rozvinula těžká alergická reakce poté, co mu byla injekčně podána vakcína proti koronaviru od americké společnosti Pfizer. Informoval o tom deník Newsweek s odvoláním na oficiální zdroje.

Uvádí se, že se jedná o první takový případ z více než 30 000 očkování ve městě.

„Vakcíny mají vedlejší účinky a mohou vzniknout alergické reakce, i když jsou vzácné,“ uvedli v Oddělení zdraví a duševní hygieny v New Yorku.

Podle daného deníku byla pacientovi poskytnuta okamžitá pomoc a nyní je jeho stav hodnocen jako stabilní. Místo a čas, kdy došlo k očkování, ale nejsou specifikovány.

Zmiňme, že Národní institut pro alergie a infekční choroby Spojených států amerických studuje příčiny alergických reakcí u některých lidí na vakcínu proti koronaviru od společností Pfizer a BioNTech. Rovněž se uvádí, že i vakcína společnosti Moderna bude testována na možné reakce.

Připomeňme, že již dříve se objevily informace o tom, že dva lékaři v americkém státě Aljaška potřebovali pomoc poté, co jim byla podána první dávka vakcíny od společností BioNTech a Pfizer. Jeden z nich musel být dokonce hospitalizován v nemocnici. Podle zpráv v médiích byla jeho reakce na vakcínu podobná reakci, která byla pravděpodobně dříve prokázána u dvou zdravotnických pracovníků po očkování ve Velké Británii.

Vakcíny pro Česko

Vakcínu od společnosti Pfizer a BioNTech dostane i Česko. Včera jsme informovali, že již v lednu by k nám mělo dorazit zhruba 320 tisíc dávek této vakcíny. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že Česko si v úterý vyjednalo navýšení dodávek vakcíny proti covidu-19 o dalších 50 tisíc.

Blatný také potvrdil, že prvníproti koronaviru, skládající se z 9750 dávek, dorazí do republiky 26. prosince. Očkování v České republice začne 27. prosince. Očkováni budou zdravotníci a senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Podle ministra bude tato dodávka využita během následujících tří dnů.

Další dodávka objemu asi 20 000 dávek je očekávána před koncem roku a pak budou dodávky podle ministrových slov pokračovat v týdenních intervalech.

Připomínáme, že distribuci vakcíny bude zajišťovat přímo firma Pfizer, která ji poveze ze své továrny v belgickém Puursu, kde se také očkovací látky vyrábějí. První dodávka bude mířit do čtyř pražských a dvou brněnských nemocnic. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové dodávka v sobotu nejprve dorazí do Fakultní nemocnice Motol a odtud bude distribuována do dalších nemocnic. Očkování začne v neděli. Podrobnosti o distribuci nechce úřad sdělovat.