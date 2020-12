V roce 2021 se objeví prášková forma vakcíny Sputnik V

„Dokončujeme registraci stabilní kapalné formy plus dva - plus osm (teplota skladování - pozn. red.). Budeme muset skladovat méně než ve zmrazené formě, ale je to objektivní. Přeprava a logistika v tomto smyslu bude ještě jednodušší,“ řekl Manturov v rozhovoru pro televizní kanál RBC.

„A kromě toho základem nové formy, která se objeví příští rok, je lyofilizát, to znamená prášek, který se bude až na místě smíchávat s médiem a stane se z něj plnohodnotná vakcína, bude to ještě jednodušší,“ dodal ministr.

Ruská vakcína proti covidu-19

11. srpna Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku by mělo ve druhém prosincovém týdnu.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se bude přípravek vyrábět v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se plánuje provádět ve dvou etapách: nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.