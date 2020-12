USA umožnily Íránu nákup vakcín proti koronaviru

Íránu se podařilo eliminovat problémy, které bránily získání vakcín proti koronaviru. Uvedl to šéf centrální banky země Abdolnaser Hemmati.

Podle něj tomu dříve bránily americké sankce, pro nákup vakcíny prostřednictvím COVAX (iniciativa k zajištění přístupu k vakcínám) bylo vyžadováno povolení od amerického úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).

„Dnes bylo získáno předběžné povolení k provedení transakce prostřednictvím účtu u jedné banky,“ uvádí zpráva. Podle Hemmatiho íránská centrální banka v této fázi přidělila 200 milionů eur na dovoz vakcín, ale touto otázkou se nadále zabývá.

Úředník sdělil, že v případě potřeby budou přiděleny další finanční prostředky a slíbil, že nákup vakcín proti koronaviru bude proveden co nejdříve.

Íránský ministr zdravotnictví Saeed Namaki dříve uvedl, že země plánuje koupit nejméně 41 milionů dávek vakcíny proti koronaviru pro přibližně 20 milionů lidí. Podle jeho slov se částečně bude jednat o vakcínu prostřednictvím COVAXu, částečně prostřednictvím dohody o společné výrobě, částečně půjde o přímý nákup od zahraničního výrobce.

Írán také vyvíjí vlastní vakcínu proti covidu-19. Jak uvedl vedoucí oddělení pro styky s veřejností íránského ministerstva zdravotnictví Kianuš Džahanpur, Teherán očekává, že první vakcínu proti koronaviru bude mít na jaře příštího roku, do léta plánuje vytvoření dalších dvou nebo tří. Podle něj je Írán připraven poskytnout vakcíny i jiným zemím.

Prášková forma

Včera Sputnik psal o tom, že nová prášková forma ruské vakcíny Sputnik V proti koronaviru se objeví v roce 2021.

Ssdělil ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov.

„Dokončujeme registraci stabilní kapalné formy plus dva - plus osm (teplota skladování - pozn. red.). Budeme muset skladovat méně než ve zmrazené formě, ale je to objektivní. Přeprava a logistika v tomto smyslu bude ještě jednodušší,“ řekl Manturov v rozhovoru pro televizní kanál RBC.

„A kromě toho základem nové formy, která se objeví příští rok, je lyofilizát, to znamená prášek, který se bude až na místě smíchávat s médiem a stane se z něj plnohodnotná vakcína, bude to ještě jednodušší,“ dodal ministr.