Fanoušci Hry o trůny si všimli velké chyby ze 4. série, která se týká Melisandry

Seriál Hra o trůny byl jedním z nejsložitějších a nejrozsáhlejších televizních seriálů, tvoří celý fantasy svět v průběhu svých osmi sérií. Není tak divu, a nemůžeme to mít tvůrcům ani za zlé, že se nějaká chybička občas vloudila. Informuje o tom Metro.uk.

Téměř každý fanoušek si pamatuje ten nechvalně známý okamžik, když se v seriálu objevil kelímek společnosti Starbucks. A i nyní si fanoušci všimli další hrubé chyby ve čtvrté sérii. Jeden fanoušek se totiž vydal na Reddit, aby se podělil o své nálezy, kdy objevil chybu týkající se rudé kněžky Melisandry. V první epizodě šesté série diváci viděli, jak si Melisandra (Carice van Houtenová) sundala svůj náhrdelník a ukázala tak svou pravou podobu staré ženy.

Ukázalo se, že náhrdelník je zdrojem jejího mládí, a pokud si ho sundala, odhalila svou pravou podobu. Uživatel Redditu s přezdívkou u/ezaph si však všiml, že už ve čtvrté sérii seriálu si svůj náhrdelník sundala a její vzhled se vůbec nezměnil.

Ve zmíněné scéně je mladá Melisandra ve vaně, na sobě však svůj náhrdelník nemá. Uživatel Redditu napsal: „Právě jsem si všiml, jak se rudá kněžka Melisandra koupe bez náhrdelníku... Myslel jsem si, že z něj pochází její krása a mládí. Něco tu nehraje, nebo je to jen chyba v seriálu.“ Uživatelé sociálních sítí následně rychle poukázali na to, že se nemýlil, a byla to opravdu chyba.

Zmiňme, že nedávno bylo oznámeno, že natáčení prequelového seriálu Hry o trůny Rod draka bude zahájeno v roce 2021. Také byly zveřejněny první koncepční ilustrace nadcházejícího projektu, který bude založen na knize George Martina Oheň a krev (Fire and Blood). Příběh se bude odehrávat 300 let před událostmi ze Hry o trůny.

V seriálu si zahrají Matt Smith (Pán času, Koruna), Olivia Cookeová (Ready Player One: Hra začíná, Batesův Motel) a Emma D’Arsyová (Problémissky). Informoval o tom server Variety.

Premiéra seriálu je naplánovaná na rok 2022. Producenty seriálu jsou Miguel Sapochnik (Hra o trůny, Půjčovna masa) a Ryan Condal (Colony). Režírovat projekt bude Claire Kilner (Dokonalá partie) a Greg Yaitanes (Dr. House).