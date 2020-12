Profesor varoval před nebezpečím odmítnutí tučných jídel

„Kdybychom z tuků ztuhli, stejně jako bychom se zelenali ze zeleně, pak bychom pravděpodobně měli všichni zelené dlaně. Existuje ketogenní strava, kdy na 80 % připadají pouze tuky, ale člověk zhubne. Podobná dieta na sacharidy neexistuje,“ uvedl expert v rozhovoru pro televizní kanál Zvezda

Kovaľkov připomněl, že mnoho lidí z Dálného severu konzumovalo tučné jídlo po celý svůj život, ale nejsou obézní.

Odborník doporučil nedělat před svátky přestávku v jídle, které obsahuje tuky, aby se později náhle neobnovilo a nedostalo silnou ránu do jater a slinivky břišní. Podle něj to může vést milovníka chutného jídla do jednotky intenzivní péče.

„Množství tuku pro normálního člověka, který se nesnaží zhubnout, je 60–80 g, a polovinu z toho by měly tvořit živočišné tuky. Pokud tam nejsou, začnou problémy,“ uzavřel Kovaľkov.

Nedávno přední dietoložka a konzultantka firmy Enzymedica UK May Simpkin pro Express uvedla několik užitečných rad, které vám můžou pomoci zbavit se emocionálního přejídání ve stresových situacích.

Dietoložka vysvětlila, že neschopnost odolat nezdravému jídlu je spojena se změnami v oblastech odpovědných za rozhodování a kontrolu impulzů.

První rada proto zní: Vyhýbejte se pohledům na nezdravé potraviny, a také místům, kde byste je mohli spatřit. Obcházejte proto stranou cukrářské oddělení v obchodě.

Druhou radou je pít dostatečné množství tekutin. Nejlepší je dávat přednost čisté vodě, ale vhodnými budou i bylinkové čaje, nebo polévky.

Dietoložka totiž upozornila, že lidé si velice často pletou pocit hladu a žízně, následkem čeho mnozí nakonec sáhnou po nezdravých potravinách.

Další radou je: Řekněte stop polotovarům! Simpkin radí připravovat jídlo samostatně z čerstvých potravin. Nepřejídat se ve stresových situacích pomůže i fyzická námaha a cvičení, které nejenom zlepší náladu, ale i ztlumí pocit hladu.