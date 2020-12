První dodávka vakcíny společnosti Pfizer dorazila do Polska

První, kteří projdou procedurou očkování, budou lékaři a zdravotnický personál. První očkování lékařů proběhne v neděli 27. prosince. Celkově očkování proběhne v 73 centrálních nemocnicích po celé zemi.

První zásilka s vakcínou do země dorazila v sobotu 26. prosince. Oznámil to šéf kanceláře polského premiéra a zplnomocněnec vlády v otázkách vakcinace Michal Dworczyk. Dworczyk dále uvedl, že vakcína, která do Polska dorazí z Belgie 27. prosince brzy ráno, poputuje do hlavních polských nemocnic. Vakcína společnosti Pfizer byla dodána ve speciálních nádobách, které udržují teplotu minus 75 stupňů Celsia.

První zásilka poputuje do 72 nemocnic. Další dodávku pak obdrží 500 zdravotnických zařízení.

„V první řadě budou naočkováni pracovníci Ústřední klinické nemocnice ministerstva vnitra ve Varšavě. V neděli 27. prosince by mělo být naočkováno více než 300 zaměstnanců. Chtěli bychom, aby pracovníci nemocnice motivovali Poláky, aby se dali naočkovat proti covidu-19,“ vysvětlila Sołtysová.

První nemocnicí, ve které se začne očkovat, bude Ústřední klinická nemocnice ministerstva vnitra ve Varšavě. Nemocnice obdrží v neděli 75 ampulí s vakcínou. Dávka bude dostačující pro 375 osob, jelikož z jedné ampulky lze udělat 5 dávek. Zmínila se o tom v rozhovoru pro PAP Iwona Sołtysová, mluvčí Ústřední klinické nemocnice ministerstva vnitra. Přípravu k použití bude mít na starost nemocniční lékárna, která připravenou vakcinační látku dále dodá do jednotlivých oddělení. Druhá dodávka vakcíny by měla do nemocnice dorazit v novém roce, 4. ledna.

Polská vláda očekává, že do konce prosince by do Polska mělo dorazit 300 tisíc dávek vakcíny společnosti Pfizer. Mělo by to stačit na naočkování 150 tisíc Poláků.