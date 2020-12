Vojtěch Filip o Dukovanech: Česká opozice je pro zemi více nebezpečná než Rusko a Čína

Vojtěch Filip ve svém textu, který je dostupný na portálu Parlamentní listy uvedl, že opoziční politici se snaží jen hledat lidi, kteří nesou vinu za všechny hříchy světa.

„ Zatímco celý svět neustále bojuje s koronavirem a všichni mluví o tom, že se řítíme do propasti, ze které se jen těžko dostaneme, pokud nevynaložíme značné úsilí, mají někteří vrcholoví politici u nás i v zahraničí stále dost času hledat „všehoviníky“, „formovat nepřátele“ a nesmyslně plivat po ostatních nebo možná za bakšiš od jiných firem tady rozehrávat hru na omezení konkurence…“ napsal předseda strany na začátku svého příspěvku.

Podle jeho slov ale dnešní situace, kterou vyvolala epidemie koronaviru, vyžaduje jiný přístup, a to hlubokou mezinárodní spolupráci.

Dále Vojtěch Filip poukázal na situaci v Číně, jež se podle jeho slov nehledě na zakopnutí kvůli koronaviru na počátku letošního roku zotavila a je prý největší ekonomikou na světě.

„Čínská ekonomika se dál zotavuje z koronaviru a roste. Země se vypracovala z chudé země na největší ekonomiku světa. Přesto jí někteří budou očerňovat, házet na ni všechny problémy světa a snažit se její úspěšné firmy zdiskreditovat. Důvod? Protože to řekl dosluhující prezident Spojených států… Protože přeci nejde, aby se někomu dařilo, když našim proamerickým spojencům se nedaří. Tady bych rád zdůraznil, že rozhodně nejde o článek, který by oslavoval Čínu. Stejně tak nechci jen kritizovat Spojené státy americké. Zemím, kterým tato obchodní válka vyhovuje, je daleko víc. Chci jen takto veřejně položit oněm „cejchovačům“ otázku: Komu tím prospějete?“ uvedl předseda KSČM.

Jak uvedl Filip, některým podnikatelům na Západě se nelíbí vyhazování čínských společností z trhu. Jako příklad uvedl generálního ředitele společnosti Ericsson, kterému se údajně nelíbí rozhodnutí Švédska nepustit Huawei k budování sítí páté generace v zemi, neboť se jedná o omezování hospodářské soutěže.

„Stejně nelogické je i pokus o vyloučení ruských a čínských firem z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, které jsou podle některých našich opozičních politiků rizikové pro bezpečnost České republiky. Tito politici si neuvědomují, že svým nepřátelským postojem a iracionální kritikou bez jasných důkazů, jsou pro naši zemi daleko nebezpečnější než tyto dvě země, do kterých se trefují. V podstatě totiž nahrávají těm, kteří chtějí z našich daňových poplatníků „vytřískat“ za zakázku co nejvíc právě tím, že omezí konkurenci. Ale lidé to vidí a nejsou tak neinformováni, aby to nerozpoznali,“ uzavřel svůj text předseda KSČM.

Dostavba Dukovan

Podle původních plánů společnosti ČEZ měl být tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany vypsán do konce letošního roku. Předseda vlády Andrej Babiš ale v této souvislosti uvedl, že tendr není zcela připraven a ani by nebylo vhodné, aby se o tak důležité otázce rozhodovalo několik měsíců před volbami.