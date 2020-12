Varování před erupcemi v Yellowstonu: Masivní vulkanická zima „otestuje hranice civilizace“

Sopka v Yellowstonu by mohla vyvolat obrovskou sopečnou (vulkanickou) zimu. Pokud by došlo k erupci v roce 2021, mohla by „otestovat hranice civilizace“, varoval vědec. Informuje o tom Express.co.uk.

Sopka v Yellowstonu se nachází v Yellowstonském národním parku ve Wyomingu a je jedním z 20 dalších supervulkánů po celém světě, včetně velkých kalderových sopek Japonska, Indonésie a Jižní Ameriky. Vědci nevědí, kdy tato sopka vybuchne, protože se v současné době nabíjí, zatímco její magmatické komory se plní roztavenou horninou ze zemského pláště. Probuzení sopky by bylo pro USA zničující, protože se předpokládá, že by okamžitě zemřelo nejméně 87 000 lidí a dvě třetiny Ameriky by byly zničeny.

Neexistují však žádné důkazy, že by v nejbližší době mělo dojít k erupci jakékoli velikosti.

Bill McGuire, profesor geofyzikálních a klimatických rizik, však varoval, že pokud dojde k erupci, mohlo by to ovlivnit celý svět, protože globální teploty by klesly.

V rozhovoru pro Express.co.uk řekl, že v roce 2021 není větší pravděpodobnost výbuchu, než byla v roce 2020. Pokud by však došlo v roce 2021 k velké erupci, následovala by sopečná zima.

Podle jeho slov by globální teploty na několik let klesly, což by na jistou dobu zapůsobilo proti globálnímu oteplení.

„Úroda by selhala v masovém měřítku, zatímco hladomor a následné občanské nepokoje by otestovaly, kde jsou hranice civilizace,“ uvedl.

Yellowstonská kaldera vznikla po třech obrovských erupcích za posledních 2,1 milionu let.

K jedné došlo před 2,1 miliony let, k další před 1,3 miliony let a k poslední asi před 630 000 lety.

Erupce této sopky by mohla být asi 6000krát silnější než ta, ke které došlo v roce 1980, kdy vybuchla Mount St. Helens. Při erupci tehdy zemřelo 57 osob.

Vědci z Yellowstonské sopečné observatoře pozorně sledují oblast Yellowstonu, zda nedochází k nějakým změnám, které by ukazovaly, že by mohlo dojít k výbuchu.

McGuire vysvětlil, že výbuch sopky v Yellowstonu není důvod k tomu, aby se lidé obávali, protože v roce 2021 by mohlo vybuchnout nejméně padesát dalších sopek.

„Pro mě jako pro vulkanologa by bylo pro mě skvělé, kdybychom pozorovali nárůst sopečné aktivity. Bohužel ta nynější aktivita, i když je poutává a hodná novinek, není mimo hranic normálního chování sopek,“ uvedl.