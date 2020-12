První dávku vakcíny v Německu dostala žena starší 100 let

První Němkou, která v zemi dostala vakcínu proti novému koronaviru, se stala Edith Kwoizalla, informovala německá média. Žena je přitom starší 100 let.

Oficiálně začne vakcinace v Německu v neděli ráno, avšak Edith Kwoizalla, které je 101 let, dostala již v sobotu první dávku vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer s názvem Comirnaty. Celkově dostane dvě injekce.

Žena se dlouhodobě nachází v domě důchodců. V sobotu tam dostali vakcínu i další obyvatelé tohoto zařízení. Rovněž byl vakcinován personál tohoto zařízení.

První dávky vakcíny dorazily hned do několika spolkových zemí Německa. Jsou to právě vlády jednotlivých spolkových zemí, které rozhodují o tom, jak bude probíhat proces vakcinace. Celkově bylo v Německu zatím vytvořeno 442 vakcinačních center. Kromě toho budou preparát očkovat i mobilní skupiny, které budou pracovat v nemocnicích, domovech důchodců a invalidů.

Německá stálá komise pro vakcinaci (Stiko) Institutu Roberta Kocha, který je podřízen spolkovému ministerstvu zdravotnictví, dříve představila program, podle něhož mají být nejdříve očkováni lidé starší 80 let, obyvatelé domů důchodců a invalidů, a také personál, který tam pracuje, lékařští pracovníci na JIPkách a pracovištích akutní medicíny. Celkově do této první skupiny patří, podle Stika, okolo 8,6 milionů lidí. Starší lidé budou pomocí pošty informováni o tom, že se mohou nechat očkovat.

Moderna

Americká televizní stanice CNN dnes informovala o prvním případu alergické reakce na vakcínu Moderna. Byla zaznamenána u zdravotníka s alergií na korýše.

„Poté, co jsem dostal vakcínu, pocítil jsem tachykardii, ale myslel jsem si, že je to možná kvůli znepokojení – měl jsem strach, protože jsem se dozvěděl o reakcích na (vakcínu společnosti, pozn. red.) Pfizer, a to zejména mezi lidmi, kteří mají stejně jako já alergii na korýše,“ řekl v rozhovoru pro televizní stanici lékař Hossein Sadrzadeh, který měl alergickou reakci.

Podle jeho slov pocítil šest nebo sedm minut po aplikaci vakcíny v krku a na jazyku „štípání a strnutí“, což se podobalo jeho reakci na korýše. Kromě toho mu poklesl krevní tlak. Lékař si dal injekci přípravku EpiPen, který se používá při životu nebezpečných alergických reakcích, a poslali ho na resuscitační oddělení. O čtyři hodiny později byl z nemocnice propuštěn.

Oficiální mluvčí společnosti Moderna Ray Jordan CNN oznámil, že „Moderna nemůže tento incident potvrdit“. Přitom podle jeho slov dostala společnost prostřednictvím vnitřního informačního systému zprávu o potenciálním vedlejším účinku a provádí vyšetřování incidentu.