NASA: Mimozemský život může pomoci lidem v průzkumu vesmíru

Během dlouhých let se vědci snažili najít planety nebo měsíce, které by mohly nabídnout vhodné podmínky pro život člověka. Většina z nich však člověku nabízí pouze drastické podmínky. Vědci se domnívají, že tento problém můžou pomoci vyřešit například Marťani.

Hlavní vědecký pracovník Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) James Green se domnívá, že objev života na jiných planetách sluneční soustavy, například na Marsu, dá možnost genetické modifikace budoucích astronautů tak, aby byli schopni přežít v tamějších podmínkách,“ uvedl Green v podcastu „Gravity Assist“.

Vědec se domnívá, že výzkum existencí, které vznikly v podmínkách odlišujících se od Země, by mohl vědcům pomoci zjistit, jak mají lidé v takových podmínkách

„Když se nám to podaří prolomit, a budeme schopni objevit nové horizonty lidské existence za pomoci změn v lidské struktuře DNA, což už možná dokázaly překonat jiné formy existence, znamenalo by to, že si můžeme vybrat jakékoli místo v galaxii, které chceme. To by vyřešilo všechno!“ vysvětlil fyzik.

Dále se vědec při diskusi o možnosti existence mimozemského života zmínil, že nehledě na to, že život nalezený mimo planety Země bude pravděpodobně mikrobiální, jeho objev stejně úplně změní náš pohled na svět.

„Jak jste řekl, mikrobiální život je pravděpodobně to, co můžeme najít v naší sluneční soustavě. Inteligentní existence se podle všeho nachází za hranicemi naší sluneční soustavy, což snižuje možnost komunikace s nimi… ale já se domnívám, že i když o ní jenom víte, vidíte ji, nebo ji jenom pozorujete zdaleka, i to může ovlivnit ty nejrůznější věci,“ sdělil vědec.

Další mise americké vesmírné agentury na Mars by se měla uskutečnit v únoru v roce 2021. Rover Perseverance se vydá na Mars a po šestiměsíční cestě by měl přistát v kráteru Jezero.

Minulý týden NASA oznámila, že odložila testy kosmického programu Artemis I, kvůli zlepšovacím pracím. Cílem projektu je vrátit americké astronauty na povrch Měsíce do konce roku 2024. NASA také oznámila své plány vyslat misi s astronauty na Mars kolem roku 2030.

Avšak generální ředitel SpaceX Elon Musk se na začátku prosince nechal slyšet, že lidi pravděpodobně přistanou na Marsu během šesti let s cílem vytvoření nové civilizace. Musk nevzhlíží na Mars jako na „planetu B“. V Jeho vizi je člověk částí mnohoplanetárního druhu a vesmírné civilizace.