Natáčení seriálu Pán prstenů na Novém Zélandu již skončilo

The Independent zveřejnil, že natáčení televizního seriálu Pán prstenů na motivy stejnojmenného díla J. R. R. Tolkiena bylo na Novém Zélandu dokončeno.

Natáčení bylo zahájeno na počátku letošního roku, avšak pandemie koronaviru autory scénáře donutila natáčení pozastavit.

V září se na projektu začalo opět pracovat. Na konci prosince španělský režisér Juan Antonio Bayona na svém profilu na Instagramu zveřejnil snímek, který naznačuje, že natáčení skončilo na počátku prosince.

Snímek svých bosých nohou okomentoval slovy: „Poslední snímek z Nového Zélandu. Nemůžu najít slova, která by vystihovala moji vděčnost této zemi a jejím překrásným obyvatelům za všechno to, co se tady odehrálo za posledního jeden a půl roku…Nemůžu se dočkat, až se vrátím,“ uvedl.

Herec Jed Brophy okomentoval práci na natáčení poněkud zvláštním způsobem: „Přijdeš sem jako člověk a odcházíš jako částečný hobit. To se někdy stává. Jedno je jisté, tady budeš vždycky vítán.“

Pán prstenů pokračování

Již dříve se Orlando Bloom zmínil v rozhovoru pro portál Collider o tom, že seriál Pán prstenů od společnosti Amazon bude mít pokračování.

„Nebude to remake. Tato pověst nebude založena na Společenstvu prstenu či něčem podobném. Proto si myslím, že bude seriál opravdu velmi pozoruhodný,” řekl.

I když sám Orlando, který v trilogii režiséra Petera Jacksona Pán prstenů a Hobitovi hrál elfa Legolase, v projektu chybí, sdělil, co se dozvěděl od jednoho z producentů seriálu.

Podle jeho slov nechtěl zabíhat do dalších detailů, aby neprozradil zápletku, a rovněž podotkl, že diváci budou jistě překvapeni. Vždyť šéf Amazonu Jeff Bezos je „velkým fanouškem“ žánru fantasy.

„Rozhodně museli hodně zaplatit, aby získali práva na tento projekt. Určitě tedy mají spoustu materiálů,” dodal Orlando Bloom.

Podle RadioTimes získala společnost Amazon v listopadu 2017 práva na natáčení nejméně pěti řad Pána prstenů. Natáčení začalo teprve začátkem letošního roku na Novém Zélandu, ale práce byla pozastavena v březnu kvůli pandemii koronaviru.