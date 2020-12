Čínský vědec promluvil o lekci plynoucí z rozpadu SSSR

Tragédie SSSR spočívá v tom, že měl k dispozici technické inovace, ale nedovoloval fungovat tržním mechanismům v ekonomice země, myslí si vědec. Podle jeho názoru v rozpadu Sovětského svazu, kromě chyb Michaila Gorbačova, hrála hlavní roli uzavřená ekonomika, která byla orientována na vnitřní trh jako hlavní model rozvoje.

Jak řekl Huang, pro Čínu je nezbytné „osvojit si lekce SSSR a držet se dvou principů: otevřených inovací a tržní orientace“.

„Je nezbytné vysvětlit, že současné pole soupeření USA a Číny leží ne ve sféře územních sporů, jak tomu bylo dříve, ale ve sféře vysokých technologií,“ zdůraznil vědec.

Huang zmínil, že Peking stále ještě zaostává za Washingtonem ve vytváření originálních technologických řešení. Toto zaostávání je nutné překonat. Aby bylo možné pokročit z „vyrobeno v Číně“ k „vynalezeno v Číně“, je nezbytné, aby se země stala otevřenou a brala ohled na tržní poptávku.

Dukovany

Některé české politické strany a bezpečnostní složky státu vyžadují, aby byly z budoucího tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovan vyřazeny společnosti z Ruska a Číny. Hovoří o tom, že společnosti z těchto zemí by prý pro Česko byly ohrožením jeho bezpečnosti.

Na tato slova včera reagoval předseda KSČM Vojtěch Filip. Ten uvedl, že česká opozice představuje pro českou vlast větší nebezpečí než jakákoli čínská či ruská společnost. Učinil tak ve svém textu, který byl publikován na portálu Parlamentní listy.

Jak uvedl Filip, některým podnikatelům na Západě se rovněž nelíbí vyhazování čínských společností z trhu. Jako příklad uvedl generálního ředitele společnosti Ericsson, kterému se údajně nelíbí rozhodnutí Švédska nepustit Huawei k budování sítí páté generace v zemi, neboť se jedná o omezování hospodářské soutěže.

„Stejně nelogické je i pokus o vyloučení ruských a čínských firem z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, které jsou podle některých našich opozičních politiků rizikové pro bezpečnost České republiky. Tito politici si neuvědomují, že svým nepřátelským postojem a iracionální kritikou bez jasných důkazů, jsou pro naši zemi daleko nebezpečnější než tyto dvě země, do kterých se trefují. V podstatě totiž nahrávají těm, kteří chtějí z našich daňových poplatníků „vytřískat“ za zakázku co nejvíc právě tím, že omezí konkurenci. Ale lidé to vidí a nejsou tak neinformováni, aby to nerozpoznali,“ napsal ve svém příspěvku předseda KSČM.