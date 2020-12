Národní kuchyně jedné oblasti vám může prodloužit život. Uhodnete, o kterou se jedná?

Vědci zjistili, že konzumace tradičních středomořských pokrmů po dobu 12 měsíců může příznivě ovlivnit střevní mikrobiom a může pomoci zabránit ztrátě bakteriální rozmanitosti.

Vědci kromě toho zaznamenali nárůst počtu bakterií, které bojují s křehkostí kostí, můžou zlepšit funkci mozku a mají protizánětlivý účinek.

5 kroků k prodloužení života

K hlavním pozitivním momentům středomořské kuchyně vědci zařaďují záměnu slunečnicového oleje za olivový, snížení podílu zkonzumovaného masa a zvýšení podílu konzumace ryb, jakož i rozmanitost druhů ovoce a zeleniny.

Elixír na prodloužení života? Ten zatím vynalezen nebyl. Odborníci se však podělili o to, jakých jednoduchých pět kroků doporučují dodržovat na to, abyste si svůj život mohli alespoň trošku prodloužit.

I sebemenší úbytek hmotnosti může snížit riziko rozvoje různých nemocí a pomůže tak prodloužit život. Informoval o tom portál Express.

V Americké kardiologické asociaci poznamenali, že lidé s nadváhou jsou vystaveni riziku hromadění cholesterolu v těle. Snížení hmotnosti vyžaduje dietu a je potřebné také fyzicky cvičit.

Odborníci doporučují nejprve nainstalovat si do svého chytrého telefonu aplikaci, do které si budete zapisovat, co jíte. Tento bližší pohled na vaše stravovací návyky vám pomůže pochopit vaše slabé stránky a pomůže vám dosáhnout konkrétnějších cílů při hubnutí.

Experti také doporučují, abyste si kupovali menší talíře a nádobí, jelikož menší porce mohou samozřejmě zabránit přejídání.

Kromě toho je dobré v této době nesedět příliš dlouho za počítačem a televizí. Jako další radu uvádí učinit stravu zdravější, to znamená konzumovat odtučněné mléko, jogurt a sýr, doplnit zeleninu a ovoce.

Nezbytnou je pro hubnutí fyzická aktivita. Obecně se doporučuje minimálně 150 minut mírné aktivity za týden. Jako příklady těchto aktivit uvádí odborníci například rychlou chůzi, jízdu na kole a tance, procházky, bruslení, běh nebo skákání přes švihadlo.