Rod draka může opravit kritizované finále Hry o trůny

Nadcházející série HBO navazuje na historii rodu Targaryen 300 let před dějem Hry o trůny.

Původní série končila neuspokojivě a s několika nevyřešenými dějy, Rod Draka by ale mohl opravit osud Daenerys Targaryen a zároveň nabízet alternativní konec knih Martina.

Dlouho před koncem Hry o trůny fanoušci spekulovali, že matka draků se stane královnou noci (aka, královna mrtvol). Je legendární postava popisovaná jako chladná žena s bílou pletí s modrýma očima. Říká se, že existovala tisíce let před Martinovými knihami a byla milenkou třináctého velitele Noční hlídky (t. z. Nočního krále). Společně odřízli Noční hlídku od zbytku světa a dopustili se tak hodně ohavností, že jejich historie byla vymazána ze záznamu.

Poté, co Jon Snow zabil Daenerys v sezóně 8, Drogon zvedl její mrtvé tělo a letěl na východ. Nicméně, spousta fanoušků spekulovala, že drak může skutečně odnést Dany na sever, za zeď. Pokud je to pravda, mohla by být oživena, aby se stala Královnou noci a novým vůdcem nemrtvých.

Existuje precedens pro Daenerys, a Rod Draka by mohl předzvěstím jejího zániku a transformace do ledové postavy. Martinův oheň a krev, prequel série, odhaluje, že Daenerysina jmenovkyně skutečně zemřela na něco, co se nazývá Shivers (chvění). To byl šok pro rod Targaryen, kde všichni věřili, že je odolná vůči jakékoli nemoci.

Princezna Daenerys I Targaryen, dcera krále Jaehaeryse I, sestoupila s nemocí chvění, což je nekonečný chlad. Daenerys byla také jednou z mála Targaryenů, kteří se nakazili chvěním. Přesto, že byla milovaná říší, její jméno bylo vyškrtnuto z rodokmenu a její existence se stala jen vzpomínkou.

Víme, že Rod draka se bude týkat období před Tancem draků, targaryenské občanské války, která byla vedena o právoplatného nástupce Železného trůnu. Je tím pádem pochybné, že Daenerys bude prominentním charakterem, protože žila desítky let před sérií. Ale to neznamená, že nemůže být uvedeno, že Targaryeni jsou přesným opakem ohně a mohou skutečně zemřít na chvění — jedinou nemoc, která je dokázala zabít.

Pokud její jmenovkyně nemohla přežít zimu, pak možná Matka draků ano. Vzhledem k tomu, že Daenerys potenciálně vládne severně od Zdi, mohla by představovat novou hrozbu pro Západozemí a ostatní. Ať tak či onak, tento alternativní osud by mohl konečně spojit jak oheň, tak led.