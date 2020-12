Biden burcuje USA, aby reagovaly na „výzvy“ Ruska a Číny

„Hovořili jsme o různých strategických složitostech, kterým budeme čelit ze strany Ruska a Číny, a o reformách, které musíme provést, abychom na tyto výzvy reagovali a abychom byli v co nejsilnější pozici,“ nechal se slyšet Biden po briefingu s odborníky na oblast národní bezpečnosti.

„Místo toho, abychom příliš investovali do modernizace starších systémů, musíme inovovat a přehodnotit rostoucí hrozby v nových oblastech, jako je kyberprostor,“ dodal k věci.

Zmiňovanépodle něj znamenají „aktualizaci priorit v oblasti obrany, aby bylo možné se v budoucnu lépe bránit agresi“.

Dříve zvolený americký prezident oznámil plány „multilaterálního přístupu“ vůči Rusku, Íránu, Číně a dalším zemím. Minulý týden vyzval k přivedení k odpovědnosti osob odpovědných za kybernetické útoky na různá oddělení, za kterými podle několika médií a dle tvrzení ministra zahraničí Mikea Pompea může být Rusko, i když to v Moskvě odmítají.

Ruský prezident Vladimir Putin již minulý týden vyjádřil názor, že poté, co tým Joeho Bidena zavítá do Bílého domu, by to pro Moskvu ve vztazích s Washingtonem nemělo být obtížnější.

„Musíme (…) pochopit, kde máme určité obtíže, hrozby, a o to více předem předvídat a vhodně strukturovat naši práci v ekonomice, v oblasti zvyšování naší obranné schopnosti,“ uvedla hlava státu.

Volby v USA

Připomeňme, že prezidentské volby ve Spojených státech se konaly 3. listopadu a vyhrál v nich bývalý viceprezident Joe Biden.

Demokratický kandidát Biden získal 306 hlasů volitelů, jako poslední byly započítány hlasy z Havaje. Demokratovi již dříve bylo přisouzeno 270 hlasů potřebných pro zvolení prezidentem, Trump získal 232 hlasů – přesně tolik, kolik předpovídala média řadu týdnů.

Zmiňme, že hlasování volitelů potvrzuje vůli voličů vyjádřenou v rámci celostátního hlasování 3. listopadu v každém státě. K vítězství je třeba získat 270 hlasů volitelů z možných 538. Podle mediálních odhadů měl Biden získat 306 hlasů volitelů proti 232 volitelům pro Trumpa.

Hlasování volitelů činí výsledky voleb oficiálními, ovšem definitivní výsledek bude oznámen 6. ledna, kdy jej bude muset schválit společné zasedání Kongresu.

Hlasování kolegia volitelů se v pondělí 14. prosince obešlo bez kolizí, při kterých volitelé nehlasují tak, jak jim přikázali voliči.

Trump porážku neuznává

Nicméně, Donald Trump však dosud nepřiznal svou porážku a nadále zpochybňuje Bidenovo vítězství u soudu. Dříve jeho zástupci uvedli, že uskuteční alternativní hlasování volitelů, jehož výsledky budou rovněž zaslány Kongresu.

Zvolený prezident USA Biden již dříve prohlásil, že Trumpův štáb učinil „desítky a desítky pokusů“ zpochybnit výsledky voleb v právní oblasti. Podle něj byly tyto pokusy neúspěšné a skutečně se vyčerpaly.

Samotný Trump však dosud na výsledky voleb veřejně nereagoval. Jeho tisková tajemnice Kaylegh McEnanyová rovněž nehovořila s novináři o reakci současného prezidenta.