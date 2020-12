Šéf WHO varuje před novými výzvami v roce 2021 kvůli koronaviru

Předseda Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že v roce 2021 bude svět čelit novým výzvám, včetně těch, které souvisejí s koronavirem. Prohlásil to během tiskové konference, která se konala v Ženevě.

Podle Ghebreyesuse se „v nadcházejícím roce očekávají (…) nové problémy – například nové typy nemoci covid-19“. Kromě toho, jak uvádí AP, předseda WHO poukázal na nutnost poskytnout pomoc lidem, kteří jsou z pandemie již unaveni.

Nová mutace koronaviru

Kromě toho šéf této organizace rovněž vyzval k výměně epidemiologických informací s Organizací spojených národů (OSN) a dalšími zeměmi.

V souvislosti s tím připomeňme, že v polovině prosince byla ve Velké Británii objevena nová mutace koronaviru, která získala označení N501. Britské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nový SARS-CoV-2 se šíří rychleji než obvykle. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že kmen této nemoci je až o 70 procent infekčnější než jeho původní verze.

Právě z tohoto důvodu Velká Británie zavedla nejvyšší stupeň karanténních omezení v Londýně a na jihovýchodě a východě Anglie. Nové restrikce jsou v platnosti od neděle a potrvají minimálně dva týdny, přezkoumány mají být 30. prosince.

Pokud jde však o nový kmen covidu-19, Světová zdravotnická organizace již oznámila, že by dle dosavadních poznatků neměl být smrtelnější, a že by ani jím způsobená nemoc neměla mít vážnější průběh. WHO dále uvedla, že byla tato mutace zaznamenána také v Nizozemsku, Dánsku a Austrálii.

Následně se objevily zprávy o tom, že v Británii identifikovali ještě další, novou zmutovanou variantu koronaviru. Ta měla být původně dovezena z Jihoafrické republiky, jak prohlásil tamní ministr zdravotnictví Matt Hancock. Podle jeho slov byly v současné době identifikovány dva případy nákazy jinou variantou viru covid-19, oba dva lidé přijeli z Jihoafrické republiky.

„Tento virus je ještě nakažlivější a zdá se, že mutoval dále než ten nový,“ řekl ministr na středeční tiskové konferenci.

Britská vláda zavádí omezení cestování do Jihoafrické republiky a ukládá také povinnou dvoutýdenní karanténu pro ty, kteří přijeli z JAR a pro ty, kteří byli v kontaktu, uvedl ministr zdravotnictví.