Kreml se vyjádřil k možnosti návratu Navalného do Ruska

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov okomentoval možný návrat opozičního politika do Ruské federace. Zdůraznil, že jakýkoliv ruský občan má právo na návrat do své země. Co se týče konkretních požadavků Federální vězeňské služby (FSIN) vůči Navalnému, o tom je třeba mluvit především se samotnými představiteli tohoto resortu, řekl Peskov.

„Jakýkoliv občan Ruské federace má možnost se vrátit do svého státu, v této otázce žádná omezení nejsou. Pokud mluvíme konkretně o tomto případě, bylo by správně spíš se obracet bezprostředně na Federální vězeňskou službu, aby okomentovali svou práci,” prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Ruský diplomat dnes rovněž sdělil, že prezident Ruska Vladimir Putin není obeznámen s informací o požadavcích FSINu vůči Alexeji Navalnému.

„Poslouchejte, pokud si myslíte, že prezident se včera dozvěděl o požadavcích FSINu, tak já nevylučuji, že se mýlíte. Pracovní program je dost nabitý,” dodal.

Jak zdůraznil Peskov, Federální vězeňská služba jen dělá svou práci a on nevidí důvod k tomu, aby ruský prezident se o to nějak zajímal.

Moskevské oddělení Federální vězeňské služby (FSIN) dříve sdělilo, že obrátilo pozornost na článek v časopisu Lancet psaný na základě materiálu berlínské kliniky Charité. Z uvedeného článku totiž vyplyvalo, že Navalnyj byl propuštěn z nemocnice 20. září a již k 12. říjnu Navalnyj neměl žádné následky své nemoci. V souvislosti s tím jemu a jeho advokátovi bylo sděleno, že se musí dostavit na inspekci. V případě, že to neučiní, resort může uplatnit náležitá opatření, sdělili ve FSINu.

Vyšetřování Bellingcat

Navalnyj synchronně s americkým televizním kanálem CNN, německým časopisem Spiegel a portálem Bellingcat, který je známý protiruskými konspirologickými články, dříve uveřejnil materiál, v němž tvrdí, že zná jména osmi „pracovníků FSB“, kteří se ho podle jeho verze několikrát pokusili otrávit, ale bezvýsledně. Podle tvrzení Navalného „příslušníci FSB“ jezdili za ním po ruských regionech, mimo jiné údajně i do Novosibirska a Tomska, o čemž on dříve nevěděl. Přitom neexistují žádné důkazy, že by tito lidé provedli konkrétní kroky vedoucí k údajné otravě.

Autory „vyšetřování otravy“ jsou zaměstnanci společnosti Bellingcat. Tento zdroj opakovaně publikoval protiruské materiály, zejména o případu havárie malajské linky MH17 v Donbasu a „kauze Skripal“, jejichž tvrzení ruští činitelé opakovaně vyvraceli.

CNN, Spiegel a Navalnyj staví svou verzi na základě letenek a telefonních účtů, které není možné legálně získat ani ověřit. Navalnyj také tvrdí, že ruští lékaři, kteří mu poskytovali pomoc, činili během jeho hospitalizace v Omsku nepravdivá prohlášení o jeho diagnóze.

Autoři „vyšetřování“ zároveň přiznávají, že neexistují žádné důkazy o tom, že by některý z označených „příslušníků FSB“ byl v Omsku během Navalného hospitalizace, čímž vyvracejí dřívější verzi britských novin Sunday Times o opakovaném pokusu „otrávit“ opozičníka tam.