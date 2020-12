Kuras: Západ se v krizi potápí, Čína roste

Slavný spisovatel Benjami Kuras v rozhovoru uvedl, že koronavirová krize po úvodním zakopnutí hraje do karet Číně, zatímco u Západu pouze vznikají nové a nové problémy. Promluvil ale i o pašerácích lidí, kteří vozí migranty do Evropy.

„Člověk nemusí být ekonom, aby vnímal, že hospodářsky Čína na pandemii vydělává, zatímco ostatní svět se hroutí a zadlužuje. (…) Čína je jedna z mála zemí, které nežijí na dluh, naopak má přebytek financí na investice, které nebude chtít nechat „zahálet“, takže na západní zadluženosti bude dál vydělávat půjčováním a investicemi (investice je taky půjčka). Dostali jsme se do setrvačnosti, v níž bude Západ dál chudnout a Čína bohatnout. To mně jen říká prostá dramatická logika. Ale právě mně ji potvrdila analýza britského institutu Centre for Economics and Business Research, podle níž Čína předstihne USA jako největší světová ekonomika už v roce 2028, o pět let dřív, než se dosud počítalo. Díky rozdílným následkům covidové pandemie, na níž Čína bohatla, zatímco Západ krachoval,“ uvedl Kuras v rozhovoru pro Parlamentní listy s tím, že paralelně s mocí ekonomickou roste i politická moc ve světě.

Podle jeho názoru je v současnosti Čína větší hrozbou pro Západ než Rusko.

„Čína je dnes pro Západ větším nebezpečím než Rusko, vůči němuž jsme na rozdíl od Číny stále ve střehu, třebaže se nezmůže na moc víc než hacking a fake news. Čína svými technologiemi – většinou vylepšeninami uloupených technologií západních – proniká do západních struktur ekonomických i politických,“ prohlásil spisovatel.

Kuras je přesvědčený o tom, že Čína využívala poslední desítky let spolupráce se Západem jako příležitost k vlastní technologické modernizaci, zatímco Západ na Čínu hleděl pouze jako na obchodního partnera.

„Doufejme, že snad není ještě tak úplně pozdě na zastavení čínského průniku do západních zemí, než se stanou neubránitelné,“ uvedl spisovatel na adresu Číny.

Jedna z otázek, kterým Benjamin Kuras čelil v rozhovoru s Parlamentními listy, zněla, co čekat na evropském kontinentu z pohledu migrace od jara příštího roku.

„Řekové a Maďaři jsou v první linii obrany Evropy před afro-islámskou kolonizací, zažívají si s tím hodně práce, nedostává se jim od ostatních Evropanů obzvlášť velké pomoci, a na mnoha případech dokazují – jako ostatně i Italové a Španělé - že nevládní organizace spolupracují s pašeráky lidí. Doufám, že nepoleví, dokud ty hlavní viníky z nevládních organizací nedostanou před soud za zločiny zvané „human trafficking“ čili obchod s lidmi a organizování ilegální imigrace,“ prohlásil slavný spisovatel dlouhodobě žijící ve Velké Británii.