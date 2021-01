Odborník vysvětlil, jak zjistit, že byl váš chytrý telefon nabourán

O tom, že byl váš mobilní telefon nabourán, může svědčit jeho pomalé fungování, rychlé vybití baterie a také to, že zkrátka „zamrzne“. Nabourání do systému nejčastěji probíhá přes skryté nastavení škodlivého programového zabezpečení na vašem mobilu. V rozhovoru pro agenturu Prime to uvedl ředitel společnosti Intelektuální rezerva Pavel Mjasojedov.