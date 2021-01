Muž z Velké Británie uposlechl tuto radu, aby porazil koronavirus, ale málem zemřel

Brit Luke Williamson z Bristolu se ocitl v nemocnici poté, co se rozhodl poslechnout špatné doporučení. Britská média informovala o tom, že čtyřiatřicetiletý muž spotřeboval pět litrů vody denně, protože si myslel, že mu to pomůže zbavit se symptomů covidu-19.

Uvádí se, že kvůli konzumaci nadměrného množství vody Williamson vymyl téměř všechen sodík ze svého organismu. Právě tohle málem přivedlo k tragickým následkům.

Podle svědectví samotného muže to byla jeho manželka, která mu zachránila život. Žena sdělila, že v průběhu celého týdne se její manžel cítil špatně, a proto mu doporučili pít více tekutiny. Jednoho večera se Luke šel osprchovat, ale když chtěl vyjít z vany, upadl. Jeho manželka uvedla, že nemohla vejít do sprchy, protože dveře byly uzavřené, nicméně nezaváhala a zavolala ambulanci. Zdravotníci dorazili za 45 minut, během 20 z nich se muž neozýval.

„V nemocnici měl záchvat. To bylo způsobeno tím, že hladina sodíku byla velmi nízká kvůli nadbytečnému množství vody,” vysvětlila situaci Lukeova chot‘. Poté, co byl Luke dopraven do nemocnice, lékaři sdělili jeho manželce, že následující den bude pro něj velmi kritický. Několik dnů se Luke Williamson nacházel v resuscitačním oddělení a byl připojen k přístroji umělé plicní ventilace.

Zdravotníci dospěli k závěru, že jeho činnost způsobila otok mozku. Momentálně se dotyčný muž uzdravuje a zanedlouho se bude moci vrátit k běžnému životu.

Kdy musíte zavolat lékaře?

Britští experti z centra pro kontrolu nemocí hovořili o pěti symptomech koronaviru, které vyžadují, aby si člověk okamžitě zavolal lékaře, informoval Daily Express.

V článku se uvádí, že kromě základních symptomů, k nimž se řadí vysoká teplota, dlouhodobý kašel a ztráta čichu a chuti, je nezbytné věnovat pozornost i menším příznakům nemoci, jako je těžkost při dýchání, bolesti na hrudi, zmatenost, neschopnost vzbudit se a fialovění rtů a tváře.

„V tomto seznamu nejsou všechny symptomy,“ varovali britští lékaři. Vyzvali, aby lidé informovali i o dalších příznacích nemoci.

Další příznaky

Britští vědci z londýnské King's College vyjmenovali další neobvyklé symptomy nemoci, na které si stěžují uživatelé aplikace COVID Symptom Study. Jedná se o bolest hlavy a slabost. Jedná se o velmi řídké příznaky nemoci. Mezi další patří bolest v krku, ztráta chuti k jídlu, problémy s dýcháním a průjem.

„Na základě naší analýzy si myslíme, že lidé, kteří mají jakékoli podezřelé symptomy, by se měli samoizolovat a projít testováním, dokonce i v tom případě, že se u nich neprojevuje klasická triáda (symptomů – red.),“ myslí si experti.