Družička královny se jako první z rodiny nechala očkovat. Kdy vakcínu dostane Alžběta II, v paláci nechtějí říci

Poté, co se Británie stala první zemí na světě, která zaregistrovala na začátku prosince vakcínu proti koronaviru od firem Pfizer a BioNTech, země zahájila program masového očkování. První várka vakcíny byla vyhrazena obyvatelům pečovatelského domu a starším lidem, jako je například 94letá britská panovnice královna Alžběta II.

Zatímco Britové již dostávají první dávky Pfizeru, poradci Buckinghamského paláce odmítají sdělit, zda královna Alžběta a její 99letý manžel princ Philip dostanou vakcínu, a tvrdí, že je to jejich „osobní rozhodnutí“ a „soukromá záležitost“.

Oba dva však spadají do kategorie těch, kteří mají nárok na vakcinaci v první vlně, i když zdroj Mail on Sunday v prosinci uvedl , že královský pár bude „čekat ve frontě“ na injekci jako všichni ostatní.

Stále však není jasné, jestli se královna nechá očkovat, protože žádné oficiální oznámení v této věci nebylo učiněno. V padesátých letech byla královna jednou z těch, kteří veřejnost ohledně vakcíny proti obrně uklidnili, protože oznámila, že princ Charles i princezna Anna (v té době ve věku osmi a šesti let) budou očkováni.

Dnes je tu však jen jedna osoba blízká královské rodině, která nechrání tajemství ohledně svého očkování proti korornaviru. Jde konkrétně o jednu ze dvou dosud žijících královniných družiček, 91letou dceru 1. hraběte Louise Mountbattena, Pamelu Hicksovou.

Její dcera India Hicksová, sestřenice z druhého kolena a kmotřenka prince Charlese, se na svém Instagramu podělila o zprávu, že její maminka se nechala očkovat a chce tuto informaci sdílet veřejnosti pro vzbuzení pocitu naděje.

„Moje matka dostala vakcínu od svého místního lékaře v místní vesnici, všechno přes NHS,” napsala India Hicksová.

„Všichni teď potřebujeme špetku naděje,” dodala.

Británie se stala první zemí na světě, která dala zelenou očkovací látce proti koronaviru, kterou společně vyvinuly americký farmaceutický gigant Pfizer a německý BioNTech.

Během prosince Spojené království objednalo 40 milionů dávek vakcíny Pfizer-BioNTech, která je určena pro 20 milionů lidí. Přitom se očekává, že první várka vakcíny bude podána starším osobám ve Spojeném království.

V listopadu společnosti oznámily, že jejich vakcína prokázala účinnost 94 % u dospělých starších 65 let, a to na základě výzkumů, do nichž se po celém světě zapojilo přibližně 41 000 lidí různého věku.