Teherán varuje: „Někdo uvnitř“ USA se může pomstít za Sulejmáního

„Odpovědět“ na vraždu generála Kásima Sulejmáního, někdejšího velitele elitních speciálních sil Kuds v rámci Íránských revolučních gard, se mohou pokusit aktéři uvnitř Spojených států. V pátek to prohlásil Sulejmáního nástupce, brigádní generál Esmaíl Ghaáni.

„S tím, co jste udělali, jste zaměstnali hledače svobody po celém světě, a dokonce možná i někteří lidé ve vaší vlasti (USA, pozn. red.) odpoví na váš zločin,“ prohlásil Ghaáni během obřadu, který se konal u příležitosti výročí Sulejmáního smrti.

Velitel nevysvětlil, koho myslel lidmi uvnitř Spojených států či jaká může být jejich odpověď. Dříve ovšem íránští oficiální představitelé dávali najevo, že raketový útok na americké vojenské základny v Iráku, při kterém bylo zraněno zhruba 100 amerických vojáků, byl pouze „prvním úderem“ pomsty.

Nicméně v Teheránu se zdrželi komentářů, z nichž by vyplývalo, že se země uchýlí k atentátu proti představitelům americké armády nebo politikům. Ve čtvrtek velitel íránské armády prohlásil, že mezi politickou či vojenskou špičkou USA není člověk rovný Kásima Sulejmáního.

Ve svém pátečním projevu Ghaáni označil amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vydal rozkaz k atentátu, za nejšpinavějšího člověka, který podlehl tlaku Izraele a Saúdské Arábie, aby se odhodlal k tomuto „nemoudrému“ kroku.

„Celý svět tě zapoví. Ti, kteří spáchali tento zločin, musí vědět, že se po celém světě najdou odvážní muži, kteří jsou připraveni potrestat ty, kteří to udělali,“ vzkázal velitel sil Kuds.

Předseda íránského nejvyššího soudu Ebrahim Raisi uvedl, že nepřátelé Íránu musí vědět, že nikde na světě nebudou v bezpečí, a to ani prezident Trump.

„Místo a čas (pomsty, pozn. red.) určí síly odporu,“ podotkl.

Tento týden íránský velvyslanec v Iráku uvedl, že íránská pomsta se naplní tím, že budou americké síly vyhnány z region, než přímou vojenskou konfrontací.

Vzájemné obviňování

Ve čtvrtek íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf obvinil Spojené státy, že připravují „záminku k válce“.

„Místo boje proti covidu-19 utrácí americký prezident Donald Trump se svou kohortou miliardy na přepravu (bombardérů, pozn. red.) B-52 a svého válečného loďstva do našeho regionu,“ napsal šéf íránské diplomacie na svém Twitteru.

Dříve americký ministr zahraničí Mike Pompeo obvinil irácké milice, které podporuje Teherán, z útoku na Zelenou zónu v Bagdádu, kde sídlí americká ambasáda. Írán tato obvinění odmítl.

Ve středu americké velení USCENTCOM, které zodpovídá za Blízký východ, oznámilo, že na Blízkém východě nasazuje bombardéry B-52H Stratofortress, aby „zdůraznilo americkou oddanost regionální bezpečnosti“. Bombardéry byly nasazeny poté, co Hormuzským průlivem do Perského zálivu připlula americká ponorka nesoucí 154 střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Svou válečnou ponorku přes Suezský kanál vyslal i Izrael, a to jako „vzkaz“ Íránu.

V neděli uplyne přesně rok ode dne, kdy Spojené státy provedly atentát na íránského velitele speciálních sil Kuds Kásima Sulejmáního u letiště v Bagdádu. Sulejmání pomáhal irácké a syrské vládě v boji proti Islámskému státu* a dalším teroristickým organizacím. V reakci na to íránské síly podnikly raketový útok na dvě americké základny v Iráku, který zranil přes sto amerických vojáků.