Dávejte si pozor! Odbornice na výživu vysvětlila, které sladkosti škodí zdraví

Připomněla, že čokoláda je svým způsobem superpotravina, která reguluje metabolické procesy v lidském těle. Kromě toho obsahuje velké množství antioxidantů a pomáhá chránit imunitní systém.

„Vzbuzuje i dobrou náladu, produkuje dopamin, endorfiny a serotonin, což jsou hormony štěstí,“ vysvětlila odbornice.

Sladkosti však způsobují alergie, proto by se, zejména čokoláda, neměly podávat dětem do sedmi let. Pokud jich konzumujeme velké množství, silně to zatěžuje játra.

Náhražky kakaového másla dělají z čokolády nebezpečnou „chemickou bombu“, jak vysvětlila Solomatinová. Proto je třeba přestat kupovat sladkosti s trans tuky. Upozorňuje, že organismus špatně vstřebává palmový olej.

„Čokoláda s takovými složkami může způsobit rozvoj cévních onemocnění, aterosklerózy a vzniku krevních sraženin. Taková pochoutka zvýší hladinu cholesterolu v těle a vyvolá ukládání solí v kloubech,“ zdůraznila výživová poradkyně.

Pro děti jsou takové sladkosti kategoricky nevhodné.

Podle ní musíme při nákupu čokolády sledovat složení a vybrat produkt, který obsahuje přírodní ingredience. Nejlepší je tmavá čokoláda. Je také důležité sledovat množství. Dospělý může sníst asi deset gramů čokolády denně a maximálně tři až čtyři tabulky za měsíc. Norma pro dítě je dvakrát až třikrát menší a tmavá čokoláda by se dětem neměla dávat vůbec, neboť obsahuje kofein, který stimuluje nervový systém.

Rospotrebnadzor již dříve připomněl, že dospělý by neměl sníst najednou více než 50 gramů čokolády a maximálně dvakrát týdně. Také důrazně nedoporučuje dávat tento typ sladkostí dětem do tří let. Od pěti do šesti let může dítě konzumovat až 20 gramů čokolády maximálně dvakrát týdně.

Jak vysvětlili v Rospotrebnadzoru, antioxidanty v čokoládě zároveň zpomalují proces stárnutí a posilují imunitní systém. Čokoláda také zvyšuje fyzickou i duševní výkonnost člověka.