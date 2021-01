Zimní hrátky na sněhu. Odborník radí, jak nenastydnout

Lékař upozorňuje na důležitost kontroly svého dýchání. To by totiž mělo být rovnoměrné, ale ne příliš hluboké. Při hlubokém dýchání totiž vzduch vstupuje do těla studený, jelikož nos nemá dostatek času na jeho ohřátí.

„Obzvláště je třeba se soustředit na své dýchání třeba během bruslení nebo lyžování. Při pohybu se zvyšuje frekvence a hloubka dechu, což může způsobit nachlazení plic,“ zdůrazňuje lékař.

„Naopak, zakázané jsou studené a bublinkové nápoje všech druhů. Vhodná není ani káva kvůli řadě maličkostí, které můžou způsobit ztrátu sil,“ varuje odborník.

Dobrou lékařskou radou je vzít si s sebou na procházku teplý, ale ne příliš horký čaj. Nápoj vám dodá sílu a zahřeje vás.

Zajcev se domnívá, že je lepší vybírat oblečení speciálně navržené pro účely jízdy na sněžných skútrech, nebo sjezdového lyžování.

Další radou je nezakrývat si šálou celý obličej: „Šála by měla zakrývat vše až po bradu, ale ústa byste zakrývat neměli.“

Otužování a jeho vliv na psychické zdraví

Lékař podotýká, že během procházky není nutné nosit roušku. Riziko nákazy na čerstvém vzduchu je minimální a navíc rouška pří minusové teplotě pod vlivem teplého lidského dechu zvlhne a může se pak přilepit k obličeji.

Plavání v ledové díře je v zimě pro obyvatele Sibiře vcelku běžnou zábavou. A podle vědců navíc tento koníček, tedy krátkodobé vystavení se studené vodě, významně snižuje úzkost a obecně zlepšuje psychický stav.

Při pravidelném zimním plavání se zvyšuje poznávací aktivita a motivace k úspěchu. Vědci se rovněž domnívají, že otužování těla lze využít i jako způsob pro řešení stresu.