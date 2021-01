Vychytávky s jedlou sodou: Přinášíme sedm tipů, jak ji skvěle využít v domácnosti

Věděli jste, že jedlou sodu lze použít i jinak než jen při pečení? Je totiž skvělým pomocníkem v domácnosti! Můžete ji využít jako dokonalý čisticí prostředek pro všechny druhy domácích potřeb. Přinášíme vám sedm tipů, jak na to!

Díky našim radám nebudete muset zbytečně utrácet za čisticí prostředky. Ve skutečnosti totiž většinu věcí, které k úklidu potřebujete, najdete ve své kuchyni. Lidé totiž již dlouho k čištění svých domovů používají potraviny, jako je ocet nebo citron. A jedlá soda je dalším takovým pomocníkem, kterého využijete nejen do receptů, ale i pro domácí práce.

1. Koberce a matrace

Ještě, než začneme, je potřeba zmínit, žea prášek do pečiva jsou různé věci, i když se jedná o kypřící prostředky, které vypadají téměř stejně. Prášek do pečiva není tak silný jako soda, ale pokud byste chtěli prášek do pečiva nahradit za sodu, měli byste ho použít třikrát více.

Jako první zmiňme, že jedlá soda je skvělá na odstraňování skvrn a zápachu. Je tedy dokonalým nástrojem k čištění matrací a koberců.

Možná budete chtít provést hloubkové čištění, které zahrnuje navlhčení těchto povrchů a použití čisticího prostředku. Jedlá soda ale tyto povrchy osvěží a zbaví je bakterií v materiálu. Toho docílíte tak, že zasažené místo potřete směsí sody a vody, posypete zbytkem prášku a necháte co nejdéle působit (ideálně přes noc). Poté vše důkladně očistěte navlhčeným hadříkem.

2. Odpad a odtok

Pokud máte ucpaný nebo zapáchající odtok, i tento problém dokáže vyřešit jedlá soda. Jednoduše nalijte 200 g jedlé sody (asi půl šálku) do odtoku dřezu nebo vany a poté vše zalijte půl šálkem octa. Následně otvor zakryjte vlhkým hadříkem a směs nechejte pět minut šumět. Nakonec jej propláchněte horkou vodou, abyste se zbavili všech zbytků. A máte hotovo!

3. Stěny

I stěny mohou být pořádně špinavé – ať už od otisků rukou, různých fleků od jídla či jinými nešťastnými nehodami. I zde pomůže soda – pomocí vlhké houbičky naneste prášek na skvrny na stěně a jemně je drsnou stranou houbičky odstraňte.

4. Trouba a mikrovlnná trouba

Není žádným tajemstvím, že i v obyčejné troubě a mikrovlnné troubě se neustále hromadí nečistoty. Zde platí, že nejprve musíte z trouby vyndat vše (rošt v troubě, otočný talíř v mikrovlnné troubě) a teprve poté můžete začít s čištěním.

Smíchejte misku sody s vodou nebo bílým octem a vytvořte pastu. Tu pak naneste na stěny trouby a mikrovlnné trouby, ale vyhněte se topným tělesům. Vše nechte působit přes noc. Následně stěny otřete vlhkým hadříkem, ​​a poté na ně nastříkejte ocet. Až si všimnete, že směs začala pěnit a šumět, můžete ji otřít vlhkým hadříkem.

Rošt či otočný talíř vyčistíte podobným způsobem, a sice, že je posypete sodou a postříkáte je octem. Poté, co začnou pěnit, je namočte do horké vody a špínu vyčistěte. Poté opláchněte.

5. Lednice

Lednice nás dokáže potrápit tím, že se v ní občas objeví nepříjemný zápach. Pokud nevíte, jak se jej zbavit, použijte jedlou sodu.

Stačí, když necháte otevřený pytlík se sodou (klidně i větší množství) v zadní části ledničky přes noc nebo ještě déle. Jedlá soda absorbuje a neutralizuje všechny pachy v ledničce.

6. Nádobí a pánve

Pokud potřebujete pořádně vydrhnout nádobí a pánve, přidejte na ně pár lžic jedlé sody a mycího prostředku a vše zalijte teplou vodou. Nádobí nechejte chvíli namočené a pak pánev vydrhněte vlhkou houbičkou namočenou v sodě.

7. Mycí houby a hadříky

K čištění věcí po celém našem domě často využíváme různé houbičky a hadříky, a tak není divu, že i ony někdy nepříjemně zavání.

Místo toho, abyste neustále vyhazovali staré houbičky a kupovali nové, je zkuste vyčistit. Jak? Samozřejmě jedlou sodou!

Houbičku či hadřík namočte do umyvadla či nějaké nádoby plné asi litru vody. Přidejte nejméně čtyři lžíce jedlé sody a nechejte chvíli působit. Poté hadru či houbičku vymáchejte a nechte uschnout. Neměly by již zapáchat.