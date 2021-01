Bylo prozrazeno, kdy se dostane čínská sonda Tianwen-1 na oběžnou dráhu Marsu

Na webu se uvádí, že sonda se nachází 130 milionů km od Země a 8,3 milionů km od Marsu. Podle letového plánu se asi za měsíc přiblíží k Marsu a začne zpomalovat.

Sonda byla vypuštěna 23. července minulého roku pomocí nosné rakety Dlouhý pochod 5 z kosmodronu Wen-čchang. Sonda bude na oběžné dráze Marsu fungovat téměř tři měsíce, poté se od ní oddělí modul, který přistane na planině Utopia Planitia. Po kontrole všech systému opustí plošinu a začne prozkoumávat planetu.

Čínská mise předpokládá vystoupení na oběžnou dráhu Marsu, přistání a pohyb po povrchu planety. První údaje sonda na Zemi předá v roce 2021. V případě úspěchu vědci dokáží prozkoumat atmosféru, reliéf, geologické charakteristiky a specifika magnetického pole, což pomůže k získání klíče k vyřešení záhady původu a evoluce rudé planety a celé sluneční soustavy.

Zároveň hlavním cíle mise je nalezení možných příznaků života na Marsu a také pomoct vědcům pochopit, jestli se podmínky na planetě mohou v budoucnu změnit tak, aby byla obyvatelná lidmi.

Průzkum Měsíce

V listopadu minulého roku zase zahájila Čínská národní vesmírná agentura start rakety s průzkumnou měsíční sondou. Ta má vůbec poprvé v historii čínské astronautiky dodat na Zemi vzorky z měsíčních hornin.

Ke startu došlo z kosmodromu Wen-čchang na ostrově Chaj-nan v Čínské lidové republice. Pokud bude mise Čchang-e 5 úspěšná, bude to první mise od konce 70. let minulého století, která na Zemi dodá regolit. Dříve se to povedlo pouze Sovětskému svazu a Spojeným státům.

Nosná raketa byla do města Wen-čchang přepravena ještě na konci září, poté provedli odborníci komplex přípravných prací, včetně finální instalace a nezbytných zkoušek, a následně byla raketa bezpečně dopravena na startovací rampu číslo 1 kosmodromu Wen-čchang.

Sonda Čchang-e 5 měla být původně vypuštěna na konci listopadu roku 2017, ale kvůli havárii nosné rakety Dlouhý pochod 5 v červenci roku 2017 musela být mise odložena. Později byla naplánována na rok 2019, ale i tehdy byla odložena.