MW: Stíhačky Su-57 se s novým motorem stanou nejmocnějšími stroji

Výkonnost motorů AL-41, kterými jsou v současné době poháněné stíhačky typu Su-57 a Su-35, jsou pouze o 9 procent méně výkonné než motory typu F119, které pohání americké stíhačky páté generace F-22 Raptor. Tento typ motoru je považován za vzor výkonnosti u dvoumotorových stíhaček.

Titul absolutního šampiona však patří motoru Pratt &Whitney F135, který pohání stíhačky F-35 Lightning II. Tento model letounu sice pohání jenom jeden motor, ale při přídavném spalování dosahuje maximálního tahu až 19,5 tun.Například maximální tah pro model F119 představuje 15,8 tun a u AL-41F1 je maximum 15 tun. Avšak zmiňme, že motor typu F135 má kolosální rozměry, což zcela znemožňuje jeho použití u většiny typů stíhaček.

Nové motory patří k nejvíce utajovaným projektům ruského vojenského průmyslu. Navzdory tomu, že prototyp Su-57 již létá s novým typem motoru, jeho podrobný popis a vlastnosti zůstávají záhadou.