Ve Velké Británii konstatovali, že jejich nová letadlová loď selhala

Nejnovější britská letadlová loď, HMS Prince of Wales, strávila na moři za dva roky provozu pouze 87 dní, čímž selhala ve své misi co do pobytu ve vodách. Uvedl to poslanec Kevan Jones s odvoláním na ministra ozbrojených sil Jamese Heappeyho, píše Daily Mail.

Heappey ve svém dopise potvrdil, že v roce 2019 letadlová loď strávila na moři 57 dní, v roce 2020 pouze 30. Letadlová loď HMS Queen Elizabeth strávila ve stejném období na moři celkem 231 dní. Na konci roku 2020 musela podstoupit letadlová loď HMS Prince of Wales opravu, na moře se nebude moci vrátit po dobu nejméně půl roku.

„Skutečnost že Prince of Wales nestrávil na moři potřebný čas, je znepokojující,“ uvedl Jones v komentáři pro The Telegraph.

Zdůraznil, že úřady musí vyvinout veškeré úsilí, aby co nejdříve vrátily letadlovou loď do provozu pro společné operace se Spojenými státy.

Královské námořnictvo poznamenalo, že zmíněná loď je stále na samém začátku své 50leté životnosti a malý čas na moři se vysvětluje tím, že flotila plánovala v průběhu roku 2020 hlavně modernizaci vybavení na lodi.

Porucha na lodi

Loď Prince of Wales byla spuštěna na vodu 21. prosince 2017. Britskému vojenskému námořnictvu byla předána v roce 2020. Queen Elizabeth a Prince of Wales patří do stejné třídy britských letadlových lodí, ale následkem drobných modernizací se výtlak lodi zvýšil o tři tisíce tun, což z ní činí největší letadlovou loď v zemi.

Připomeňme, že v prosinci se britská letadlová loď HMS Prince of Wales v hodnotě 3,1 miliardy liber porouchala, a to kvůli tomu, že se do strojovny dostala voda. Hasicí systém letadlové lodi byl podle všeho nefunkční, a proto celý den tuny vody zaplavovaly strojovnu a napájecí systémy lodi.

Z tohoto důvodu bylo nutné na dlouhou dobu odložit připravované společně s USA zkušební testy stíhaček F-35B Lightning II.

Letadlová loď HMS Queen Elizabeth je čelní vlajka v sérii dvou lodí stejnojmenného projektu. Byla stavěna osm let, britskou státní pokladnu stála 3,1 miliardy liber šterlinků. Výtlak činí 65 tisíc tun, délka 282,9 metrů, šířka pak 75 metrů. Na tuto loď se vejde letecká skupina téměř 40 strojů - stíhaček F-35 v lodních úpravách a vrtulníků typu Merlin.