Neuvěřitelně jednoduché: Šéfkuchař se podělil o snadné kulinářské tipy, například vylepšený recept na brusinkovou omáčku

Slavný šéfkuchař Jamie Oliver se podělil o své rychlé a jednoduché kulinářské tipy. Odhalil jeho snadné tipy na vylepšení krůtího masa, brusinkové omáčky a typické pochutiny v Americe, která by se volně dala přeložit jako prasátka v peřinkách (pigs in blankets).

Jamie Oliver prozradil jeho oblíbené vánoční recepty. Odhalil také, jak připravit krůtí maso rychle a snadno, stejně tak i jeho oblíbené tipy na vaření.

Jamieho „rychlé a snadné“ krůtí

Během pořadu na Channel 4 Jamie prozradil, v čem tkví tento jeho snadný recept na krůtí maso.

Ingredience

krocan z volného výběhu

sušené brusinky

čerstvý tymián

nesolené máslo

prorostlá slanina

Příprava

Jamie na začátku doporučuje smíchat máslo, brusinky, slaninu a tymián dohromady.

Aby se vám povedlo dostat tuto směs pod kůži krocana, použijte špachtli s gumovým koncem a položte konec mezi maso a kůži.

Poté, co vytvoříte prostor pro náplň a krocana směsí naplníte, umístěte jej na plech a zabalte jej do fólie.

Poté záleží, jak je krocan velký. Pakliže jste se rozhodli pro velkého krocana, pak jej pečte v troubě po dobu 25 až 30 minut na jeden

kilogram a krocana klasické velikosti pak pečte v troubě po dobu 35 až 40 minut na kilogram.

„Neuvěřitelně jednoduchá“ brusinková omáčka

Jamie také odhalil, jak vylepšit brusinkovou omáčku, kterou jste si pořídili v supermarketu. „Příprava vlastní omáčky je radost, já vždycky používám mražené brusinky. Mnoho lidi však nakupuje již hotové brusinkové omáčky... I to je samozřejmě dobré, ale to, co vám chci ukázat já, je to, jak můžete tuto omáčku ještě vylepšit. Je to opravdu velmi jednoduché.“

Můžete zvolit nějaké ovoce, které je zrovna sezónní, jako jsou jablka, hrušky nebo kdoule a nakrájejte je na plátky.

Poradil, aby se toto ovoce lehce osmažilo s máslem, bobkovým listem, skořicí a cukrem. Poté, co zkaramelizuje, můžete přidat brusinkovou omáčku. Vše společně promíchejte, aby se spojily chutě.

Prasátka v peřinkách

Prasátka v peřinkách jsou v Americe velmi populární. Jedná se v podstatě o párečky zabalené do slaniny. Jamie se ale rozhodl tento recept ještě vylepšit – a to šalvějí. Doporučil, abyste na plátky slaniny položili šalvěj, a až poté jimi zabalili párečky.