Díky politice nového prezidenta slibuje Albrightová USA světovou moc

„Znám Joea Bidena velmi dobře. Vždy ho zajímaly naše vztahy s jinými státy. Zastával funkci senátora ve výboru pro zahraniční věci. Má mnoho známých v zahraničí a já se domnívám, že on je ten člověk, který vdechne nový život našim vztahům s jinými státy. On na to má,“ poznamenala.

Albrightová se domnívá, že Biden nemá zájem dominovat nad jinými státy, ale spíše chce vystupovat jako partner. Zdůraznila, že takovým způsobem USA opět „zaujmou místo za stolem“.

Albrightová neobešla ani téma Donalda Trumpa a jeho úřadování na postu prezidenta. Podle jejího názoru se to velice špatně odrazilo na transatlantických vztazích. V případě, že by Trump zůstal na postu prezidenta ještě jedno funkční období, škody by mohly byt nenapravitelné. Albrightová však zatím vidí prostor pro nápravu.

Politička také připomněla, že USA a Evropa mají mnoho společných cílů, jakými jsou boj s pandemií, globálním oteplováním a také rozvoj obchodních vztahů.

„Můžeme zastávat jiné názory, ale spojují nás společné hodnoty. Není žádné tajemství, že jsme silnější, když konáme společně. Měli bychom najít způsob, jak obnovit naši přísahu,“ dodala ona.

Na začátku prosince se Biden vyjádřil, že je zastáncem mnohostranného přístupu v zahraniční politice, a to se týče i vztahů Ruska, Číny a Íránu.

Dne 1. prosince se ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov zmínil, že během úřadování nově zvoleného prezidenta Bidena bude zahraniční politika USA připomínat politiku, kterou zastával bývalý americký prezident Barack Obama.

Volby prezidenta v USA se konaly 3. listopadu. Současný prezident Bílého domu je přesvědčen, že během voleb došlo k porušením a falšováním výsledků. Pokusy Trumpa podat žalobu, a anulovat tak hlasování, nebyly úspěšné.