Nezůstal stranou: Ke smrti Lučanského promluvil Šlachta

Šlachta vysvětlil, že kauzu úmrtí Lučanského aktivně sleduje včetně vyjádření politiků a dalších, protože Milan Lučanský byl jeho kamarád.

„My jsme spolu kamarádili v dobách, kdy byl na organizovaném zločinu s Ivanem Ševčíkem, tak jsme spolupracovali hodně úzce, hodně blízce. Musím říct, že mě to hodně zasáhlo, proto se od toho 30. 12., kdy měl být ten první pokus o tu sebevraždu, tak se o to hodně zajímám,“ sdělil.

Zmínil také, že Milan Lučanský působil v těch dobách, které „byly hrozně těžké“.

„Ti poldové, kteří sloužili, já si jich nesmírně vážím a hrozně moc jich odešlo. Milan byl jeden z nich, vím, jakým způsobem jsme řešili věci a řešili jsme je na koleně a napříč státy, protože to bylo nutné. A Milan byl ta osoba, se kterou se dalo mluvit. A nebylo jich takových moc na tom Slovensku,“ popsal situaci.

Šlachta řekl, že ho kauza hodně zasáhla a neskrýval trápení nad tím, jaký bude mít výstup.

„To, že policajt, který se dostane do vazby, to nemá jednoduché, to víme všichni. Když jsem sloužil já, tak to bylo vždycky tak, že policajt byl držen mimo toho normálního výkonu vazby a byl oddělen, protože víte, jak se ten policajt v té vazbě cítí,“ sdělil a dodal, že něco takového „obchází“ i kolem něj.

Celá tato kauza v něm podle jeho slov zanechává pachuť.

„Viděl jsem lékařskou zprávu, která byla v médiích zveřejněna. A jediný způsob, jak se z toho může Slovensko dostat, bavili jsme se o tom při Jankovi a dalším šetření, jak se může dostat z toho marasmu, který tam teď je, tak je důkladné prošetření. Ale ne poslanců,“ uvedl. Dodal, že prošetření by musely provést nezávislé orgány.

Ve svém videu nezapomněl zmínit své nároky na český soudní systém.

„Já vidím naše soudní rozhodnutí v České republice. Já sám jako občan, teď už to můžu říkat, mám pachuť z některých soudních rozhodnutí v některých velkých ekonomických kauzách. Někdy musím říct, že když jsem tady seděl přes ty Vánoce a silvestr a vracel jsem se zpátky k tomu roku 2020 a rozhodnutím soudů, tak musím říct, že ta pachuť ve mně narůstá a nevěřím těm soudním rozhodnutím a osobám, které se v tom nějakým způsobem zapojují,“ kritizoval.

Co se týká Lučanského, tak na závěr konstatoval, že zabránit sebevraždě někoho rozhodnutého, je v podstatě nemožné.

„Jestli ten výkon byl takový nebo takový, to už teď nezjistíme, to už může být na kontrolních orgánech. A mně je to hrozně líto, je mi hrozně líto Milana. Upřímnou soustrast celé rodině Milana a myslím, že si v žádném případě nezasloužil, aby se stát k tomu člověku choval takovým způsobem, protože Milan byl člověk, který pro Slovenskou republiku učinil hodně. Ať je to, jak je to, jeho kauza je samozřejmě na výpovědích dalších lidí, je to samozřejmě důležitý důkaz. Uvidíme, jak se bude ta kauza posouvat dál a jaký z toho bude výstup. Je mi z toho smutno,“ shrnul.