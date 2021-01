Proč je zdravější jíst studené brambory?

Brambory jsou skvělým zdrojem vitamínů. Jsou bohaté na vitamíny B2, B3, B6, B9 a C, což je zvláště důležité pro posílení imunitního systému. Kromě toho brambory v poměrně velkém množství obsahují antioxidanty, které chrání buňky těla, zabraňují poškození volnými radikály a zpomalují proces stárnutí.

Další důležitou předností brambor je vysoký obsah draslíku. Nedostatek tohoto minerálu v organismu má mnoho nepříjemných následků, protože draslík je zodpovědný za správnou práci svalů, je nepostradatelný pro buněčný metabolismus a normální fungování nervového a kardiovaskulárního systému. Kromě draslíku obsahují brambory vápník, hořčík, zinek, železo a mangan. V menším množství než draslík, ale spolu s jinými produkty to může dobře chránit před rizikem nedostatku těchto prvků.

Proč je lépe jíst brambory studené?

Hlízy obsahují takzvaný „stabilní“ škrob, který definitivně získává svoji „stabilitu“ po úplném ochlazení. Jednoduše řečeno, během tepelného zpracování (vaření nebo pečení) škrob obsažený v bramborách mění svou strukturu. Po úplném ochlazení se škrob stane „stabilním“, to znamená, že získá schopnost dojít do tlustého střeva, aniž by se úplně rozpustil v žaludeční šťávě.

„Stabilní“ škrob působí jako prebiotikum - vyživuje prospěšné bakterie vašeho střevního mikrobiomu a poskytuje jim příznivé prostředí pro existenci. V důsledku toho získáme kontrolu hladiny cukru v krvi, čistou pokožku, kontrolu hladu a podstatné snížení rizika přejídání.

Jak ochladit brambory?

Když vaříte brambory, pravděpodobně slijete horkou vodu a opláchnete je studenou vodou. To pomáhá loupat je rychleji, protože si nepopálíte ruce. Ale snažte se nejíst brambory ihned po uvaření. Jako obvykle slijte horkou vodu, ale nedolévejte studenou. Místo toho položte brambory na chladné místo a nechte tam asi 24 hodin.

Dokonce i když znovu ohřejete brambory po takovém ochlazení, jejich glykemický index se nezvýší. Chcete-li, aby jídlo bylo zdravější, vařte je s přídavkem olivového oleje. To podporuje lepší trávení potravin a zabraňuje tučným jídlům zpomalovat metabolismus. Mimochodem, je užitečné ochlazovat nejen brambory, ale i jinou zeleninu, například mrkev nebo řepu.