Assange, Manningová a Snowden byli nominováni na Nobelovu cenu za mír

„Všichni tři již byli nominováni na Nobelovu cenu za mír, ale ani jeden z nich ji doposud nezískal. Důvody, proč je navrhuji společně, jsou jednoduché. Každý sám za sebe ukázal nespočet skutků, svědčících o jejich odvaze v boji proti protiprávnímu jednání úřadů… Ale společně jejich životy, obětavost a sebezapření ukázaly velikost lidského ducha,“ uvádí Corriganová.

Dotyčná rovněž připomněla, že Assange je stále uvězněn ve Velké Británii a i nadále mu hrozí vydání Spojeným státům, a to navzdory tomu, že žádost o jeho vydání byla v pondělí zamítnuta. Maguireová (Corriganová) rovněž upozornila, že Assange může být ve Spojených státech podroben „krutému, ponižujícímu a nehumánnímu zacházení“, nebo dokonce odsouzen k smrti.

„Všichni tři bojovníci za mír naslouchali svému svědomí a svoji povinnost plnili s láskou. Jsem si jistá, že se báli…ale každý z nich udělal něco překrásného a majestátního tím, že sloužil ostatním,“ uvedla dotyčná ve svém dopise.

Pokud jde o Chelsea Manningovou (dříve Bradley Manningová), ta Assangeovi předala informace, za což si odseděla sedm let v americkém vězení, dokud ji nepropustil bývalý americký prezident Barack Obama. Maguireová (Corriganová) dodala, že skončila za mřížemi za to, že odmítla vypovídat proti Assangeovi.Snowden, který poskytl materiály odhalující rozsáhlé tajné sledovací programy amerických zpravodajských služeb, našel útočiště v Rusku. Návrat do vlasti pro něj může znamenat doživotní vězení.

Maguireová (Corriganová) získala Nobelovu cenu v roce 1976 za spolupráci při řešení konfliktu v Severním Irsku. Spolu s Betty Williamsovou založila hnutí pod názvem Společenství lidí míru, které se snažilo ukončit konflikt.