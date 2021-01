Tento seriál je nyní mezi piráty nejoblíbenější. Zjistěte, co se stalo s HBO po finále Hry o trůny

Před pár lety by nikoho ani nenapadlo spekulovat nad tím, jaký seriál bude nejvíce populární na pirátských webech. Vždy to totiž byl legendární americký fantasy seriál televize HBO, Hra o trůny. Tajemství úspěchu spočívalo v kombinaci „masivní popularity a relativní nedostupnosti seriálu“.

Nicméně, vzhledem k tomu, že Hra o trůny skončila, existuje nyní nový šampion. A i ten se na tomto pomyslném vrcholku může držet vcelku dlouho, a to víceméně ze stejných důvodů.

Kromě toho, přehled televizních sítí v roce 2020, který provedl Variety, ukázal, že v průběhu loňského roku televize HBO ztratila až 51 procent svých dospělých diváků (ve věku 18-49). Výrazný pokles publika byl připisován závěru Hry o trůny, který dosud nebyl změněn.

Tato show lákala stále větší publikum a překonala řadu rekordů, které vyvrcholily v průměru přibližně 12 miliony diváků v osmé sezóně.

Nejpopulárnější pirátskou show roku 2020 je však podle TorretFreak seriál The Mandalorian na Disney+. Důvodem je opět jeho velká popularita, ale i to, že lidé nechtějí platit za Disney+, aby mohli sledovat tuto jedinečnou show. Navíc zde není tolik možností pro dospělé, kromě zmiňovaného Manda (i když se to může brzy změnit kvůli Marvelovkám a Hvězdným válkám).

V loňském roce byl The Mandalorian třetí, ale letos skočil na první místo. Přinášíme vám navíc úplný seznam nejpopulárnějších show na pirátských webech, který je, jak můžete vidět, dost zajímavý,:

1. The Mandalorian (Disney+)

2. The Boys (Amazon Prime)

3. Westworld (HBO)

4. Vikingové (Historie)

5. Star Trek: Picard (CBS)

6. Rick a Morty (Cartoon Network)

7. Živí mrtví (AMC)

8. Outsider (HBO)

9. Arrow (CW)

10. Flash (CW)

Opět platí, že všechny sci-fi a superhrdinovské seriály, mimo seriálu Vikingové a The Outsider, nabízí historické fikce a hororové příběhy.

Zmiňme, že pirátství není ve skutečnosti už tak populární, jak tomu bylo v minulosti, a to kvůli nástupu streamingových služeb, což usnadňuje uživatelům se přihlásit za méně peněz na rozdíl od drahých kabelových účtů. I když se samozřejmě zdá, že se tento příliv odvrací, jelikož nyní existuje tolik předplatitelských služeb, nemusí to být tak. Pokud totiž chcete sledovat všechny „dobré“ pořady, musíte si předplatit šest nebo sedm, které… pravděpodobně stojí stejně jako kabelová televize. A teď, když jsme v této situaci, můžeme znovu zaznamenávat nárůst pirátství.

Uveďme, že seriál The Boys by neměl být na tomto seznamu ignorován, protože je to největší hit, který Amazon Prime má. Stejně tak Vikingové, kteří si stojí poměrně vysoko, jsou stále více populární a mají už má několik epizod.

Možná se chystáme vstoupit do éry, kdy The Mandalorian na chvíli převyšuje tyto žebříčky, ale přesto mají experti tušení, že se všemi Marvelovkami a Hvězdnými válkami na cestě, pravděpodobně brzy na seznamu uvidíme i seriály WandaVision, Falcon a Zimní voják, Kniha Boba Fetta a Ahsoka.