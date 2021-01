Čínská hypersonická raketa DF-17 má nová vylepšení

Dříve vojenští pozorovatelé spatřili na videu uveřejněném na webu 81.cn na počest pátého výročí založení raketových sil Čínské lidové osvobozenecké armády neznámý raketový transportér.

Na videu je zachycen transportér v pouštním terénu, používá integrovaný kryt a raketa je uzavírána uvnitř maskovaného transportéru.

Z videa není zřetelné, o jakou konkrétní raketu se jedná. Šanghajský informační portál eastday.com ji v sobotním vydání identifikoval jako vylepšenou verzi hypersonické rakety DF-17.

Podle teorie uvedené na stránce eastday.com je vylepšená verze DF-17 kompletní verzí. Raketa debutovala v roce 2019 na Národním dni vojenských přehlídek. Tehdy raketa neměla kryt a byla připevněna k zadní části transportéru.

Speciální povrch jí pomáhá k lepšímu maskování a pomáhá chránit se před vlivem vnějšího prostředí. Zmínil se o tom vojenský expert a moderátor Sung Čung-pching pro noviny Global Times.

Při využití maskování se může transportér lehce vyhnout nepřátelskému pronásledování a satelitům. Raketa umístěná uvnitř pak nebude vystavena vlivům vnějšího prostředí, nepříznivému počasí nebo terénu.