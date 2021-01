USA uvalily sankce na hlavní íránské výrobce ocele

Na seznamu se ocitlo 13 íránských podniků a také po jedné organizaci z Německa, Velké Británie a Číny. Například se jedná o Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel a jiné.

„Dnešní krok byl učiněn v souladu s prezidentským výnosem č. 13871, který uvaluje sankce vůči řadě odvětví íránské ekonomiky, včetně íránského ocelářského průmyslu, který přináší značné finanční zisky íránskému režimu,“ uvádí se v tiskové správě ministerstva financí.

Sankce platí pro 12 předních íránských výrobců oceli a další oblasti výroby z kovů. Sankce neobešly ani íránské zahraniční partnery. Například čínskou společnost Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology co., Ltd., která je hlavním dodavatelem grafitových elektrod nezbytných v procesu výroby oceli.

Írán zahájil obohacování uranu na úroveň 20 procent

Sankce se rovněž vztahují i na íránskou dopravní společnost Hafez Darya Arya Shipping Company, jakož i na jednoho íránského občana, který pracuje ve vedení zmíněné společnosti.

Írán zahájil proces obohacování uranu na úroveň 20 % v jaderném objektu ve Fordo, sdělil oficiální mluvčí vlády Ali Rabii. Írán již dříve ratifikoval zákon Strategické opatření ke zrušení sankcí, iniciovaný parlamentem, podle něhož má být vyráběn uran s úrovní obohacení 20 % a více (takový je považován za zbraňový).

„Prezident Íránu nařídil zahájení obohacování na úrovni 20 % o několik dní dříve. O několik hodin dříve, po sérii předběžných opatření ... začal proces dodávky plynu UF6 (hexafluorid uranu). První produkt bude přijat za několik hodin,“ sdělil Rabii, jak vyplývá ze zprávy tiskové služby íránské vlády.

Zákon také stanoví použití nových generací odstředivek během tří měsíců: tisíc odstředivek IR-2M a minimálně 174 odstředivek IR-6. Jejich počet má být zvýšen na jeden tisíc během jednoho roku.

Jaderná dohoda zároveň předpokládá použití pouze odstředivek IR-1 první generace a obohacování uranu na úrovni 3,67 %.

Zákon ukládá vládě, aby upustila od dodatečného protokolu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) o rozšířeném prověřování jaderných činností, pokud do dvou měsíců od data „nabytí platnosti“ zákona strany transakce dohodu nesplní. Poslanci trvají na normalizaci bankovních operací a vývozu ropy do Evropy, čemuž brání sankce USA.

Usnesení bylo připravováno dlouho, ale vzhledem k atentátu na vysoce postaveného jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeha koncem listopadu jej parlament projednal ve zrychleném režimu.

Íránský prezident Hasan Rúhání, který se původně postavil proti zákonu, již dříve uvedl, že Teherán ve skutečnosti před rokem, kdy omezil své jaderné závazky, odmítl ustanovení jaderné dohody o obohacování uranu a odstředivkách - to jsou body, na nichž poslanci ve svém zákoně trvají.