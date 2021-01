Kongres USA dnes ukončí proces volby prezidenta. Trump tvrdí, že je možné změnit výsledky voleb

Vzhledem k tomu, že část republikánských poslanců i senátorů plánuje neuznat výhru demokratického kandidáta Joea Bidena, může dojít ke komplikacím. Celé jednání by se tak mohlo rozdělit do jednotlivých komor a hlasovalo by se o hlasech odevzdaných ve sporných státech.

Uvádí se, že na dnešním společném zasedání budou předčítány výsledky hlasování volitelů po jednotlivých státech v abecedním pořádku. Následně se tyto výsledky sečtou a předseda jednání, kterým je právě, má vyhlásit vítěze.

Důležité je poznamenat, že během čtení výsledku jakéhokoli státu může kterýkoli kongresman vznést námitku. Tu však předseda uzná jenom v písemné podobě a podepsanou jedním členem Sněmovny a jedním senátorem. Pokud ji obdrží, pak bude tato schůze přerušena a obě komory se odeberou k samostatnému projednání námitky a k hlasování o ní. K jejímu uznání je zapotřebí potvrzení obou komor prostou většinou. Pokud se však stane, že bude hlasování komor odlišné, započte se původní výsledek hlasování volitelů.

Za zmínku stojí i to, že vzhledem k tomu, že tamní Sněmovnu ovládají demokraté a v Senátu mnozí republikáni nemají v plánu možné námitky podpořit, americká média nedávají moc šancí Trumpovi nakloněným republikánům a jejich snaze změnit výsledek voleb.

Současná hlava státu Donald Trump se opakovaně nechal slyšet, že vítězství Bidena neuznává a nedávno dokonce prohlásil, že Bílý dům tomuto demokratovi „nepředá“. Navíc se do Washingtonu již začali sjíždět Trumpovi stoupenci, aby proti celé věci protestovali. Washingtonská starostka Muriel Bowserová kvůli obavám z protestních akcí a možných násilností již přistoupila k určitým krokům, a sice k mobilizaci několika set členů národní gardy. Starostka rovněž požádala občany, aby se vyhnuli centru města. Prezident Trump však avizoval, že se osobně zúčastní demonstrace, která má proběhnout před Bílým domem.

Trump zopakoval, že Pence může změnit výsledky voleb

„Článek The New York Times o komentářích viceprezidenta, kterých se údajně dopustil v rozhovoru se mnou, je fake. Nikdy nic takového neřekl. Viceprezident a já naprosto souhlasíme s tím, že viceprezident má pravomoc jednat,“ uvádí se v Trumpově písemném prohlášení zveřejněném jeho štábem.

Donald Trump popřel článek novin The New York Times o tom, že mu viceprezident Mike Pence údajně oznámil nemožnostpři volbě hlavy státu.

Následně úřadující prezident označil tamní volby, které napadl, za „zkorumpované“, „v rozporu s ústavou“, a tedy „nezákonné“. Dále se Trump nechal slyšet, že americká ústava poskytuje Penceovi „řadu možností“.

„Může zrušit certifikaci výsledků nebo je poslat zpět státům k revizi a certifikaci. Může také zrušit certifikaci nezákonných a zkorumpovaných výsledků a poslat je do Sněmovny reprezentantů k hlasování podle vzroce „jeden stát – jeden hlas“,“ vysvětlil prezident.

Nicméně, tento názor nesdílí mnoho politiků ve Spojených státech, včetně Trumpových republikánů, stejně jako ústavní právníci, kteří pochybují o tom, že Kongres může odmítnout hlasy volitelů.

Volby v USA

Prezidentské volby ve Spojených státech se konaly 3. listopadu a vyhrál v nich bývalý viceprezident Joe Biden.

Demokratický kandidát Biden získal 306 hlasů volitelů, jako poslední byly započítány hlasy z Havaje. Demokratovi již dříve bylo přisouzeno 270 hlasů potřebných pro zvolení prezidentem, Trump získal 232 hlasů – přesně tolik, kolik předpovídala média řadu týdnů

Zmiňme, že hlasování volitelů potvrzuje vůli voličů vyjádřenou v rámci celostátního hlasování 3. listopadu v každém státě. K vítězství je třeba získat 270 hlasů volitelů z možných 538. Podle mediálních odhadů měl Biden získat 306 hlasů volitelů proti 232 volitelům pro Trumpa.

Hlasování volitelů činí výsledky voleb oficiálními, ovšem definitivní výsledek bude oznámen 6. ledna, kdy jej bude muset schválit společné zasedání Kongresu.

Donald Trump však dosud nepřiznal svou porážku a nadále zpochybňuje Bidenovo vítězství u soudu. Dříve jeho zástupci uvedli, že uskuteční alternativní hlasování volitelů s tím, že výsledky budou rovněž zaslány Kongresu.