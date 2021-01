Vědci představili několik scénářů vývoje situace s koronavirem v Rusku

Situace s koronavirem v Rusku se v tomto roce může vyvinout podle dvou scénářů. Buď virus nebude mutovat a poté, co velká část populace získá imunitu, zanikne, anebo se virus změní, bude podobný běžné chřipce a bude zapotřebí nová vakcína každý rok. Takový názor vyjádřili ruští vědci.

Jak poznamenal kandidát lékařských věd, docent katedry infekčních onemocnění na Ruské univerzitě družby národů Sergej Vozněsenskyj, v prvním scénáři imunita, která se u lidí vytvoří v důsledku nemoci nebo očkování, je zbaví tohoto problému.

„Druhá možnost zní následovně: virus se změní a do našeho každodenního života vstoupí stejným způsobem jako běžná chřipka. Pravděpodobně bude nutné vytvořit vakcínu, která zohlední změny viru, a bude muset být znovu naočkována,“ uvedl vědec.

Vozněsenkyj rovněž dodal, že až čas ukáže, který z těchto scénářů se vyplní, jelikož to nyní nelze s jistotou říci.

Doktorka lékařských věd, profesorka, vedoucí oddělení virologie Ruské lékařské akademie dalšího profesního vzdělávání Jelena Malinnikovová zase poznamenala, že příští rok bychom mohli očekávat pokles výskytu covidu-19.

„Vzhledem k tomu, že virus může mutovat, je možné, že do června budeme zaznamenávat jeho výskyt, ale už ne v tak vysokých číslech. Koronavirus však bude a bude spadat do řady dalších respiračních virových infekcí, které cirkulují v lidské populaci,“ vysvětlila.

Podle Malinnikovové by pokles počtu případů mohl začít na jaře, ačkoli koncem února a začátkem března je možná další vlna nárůstu výskytu virové infekce dýchacích cest. Během tohoto období by tedy lidé měli být obzvláště opatrní, neměli by zapomínat na ochranné prostředky, aby se vyhnuli novému vrcholu.

Za zmínku stojí i to, že všichni odborníci vkládají velké naděje do očkování proti koronaviru.

„Všichni očekáváme, že většina populace bude v příštím roce naočkována,“ uvedl Alexandr Gorelov, zástupce ředitele Ústředního vědecko-výzkumného ústavu pro epidemiologii Rospotrebnadzoru.

Ten rovněž vysvětlil, že se výskyt nemoci výrazně sníží, pokud bude mít imunitu 30 % populace Ruska. Koronavirus dle něj zcela zmizí, pokud imunitu získá 60-70 % populace země.

Uveďme, že dle nejnovějších údajů bylo na světě zaznamenáno 86,8 milionů pacientů s covidem-19. Většina infikovaných byla zaregistrována ve Spojených státech (21,5 milionu), a za USA následuje Indie a Brazílie. Za celou dobu pandemie zemřelo více než 1,8 milionu lidí.