Soud v Londýně odmítl pustit Assange na kauci

O kauci požádali Assangeho právní zástupci poté, co soud v pondělí zamítl americkou žádost o jeho vydání do Spojených států, kde novinář čelí obvinění ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Za to mu hrozí až 175 let vězení.

Podle soudkyně Vanessy Baraitserové by Assange v případě vydání mohl spáchat sebevraždu. Dotyčný totiž trpí střední až těžkou klinickou depresí, kterou by nejspíše zhoršila téměř úplná izolace, které by v případě vydání do USA mohl čelit. V USA ještě v pondělí oznámili, že se hodlají proti rozhodnutí britského soudu odvolat.

Po jeho zamítnutí o vydání do USA mu mexický prezident Andrés Manuel López Obrador nabídl právní ochranu i azyl.

Může se pokusit uprchnout

Soudkyně Baraitserová odůvodnila své nynější rozhodnutí tím, že se americká vláda odvolala proti jejímu dřívějšímu zamítnutí extradice. Podle ní totiž hrozí, že se Assange může pokusit uprchnout za pomoci „rozsáhlé“ sítě svých stoupenců.

Americká zástupkyně Clair Dobbinová se stavěla proti propuštění Assange na kauci a připomněla, že zakladatel WikiLeaks pomohl pracovníkovi NSA a whistleblowerovi Edwardu Snowdenovi „vyhnout se spravedlnosti“ a předejít zatčení americkými orgány.

Obhajoba již oznámila, že se proti zamítnutí kauce odvolá.

„Dnešní rozhodnutí je zklamáním. Vzhledem k dřívějšímu prohlášení soudkyně o Assangeho zdraví je nespravedlivé, nečestné a nelogické. Počítáme s tím, že toto rozhodnutí bude zrušeno,“ sdělila obhajoba.

Assangeho partnerka Stella Morrisová, se kterou má dvě děti, uvedla, že je zklamaná.

„Je to obrovské zklamání. Julian nemá být ve vězení,“ zdůraznila.

Zástupci organizace Reportéři bez hranic jsou rovněž znepokojeni dnešním rozhodnutím soudu.

Devětačtyřicetiletý australský občan strávil posledních 15 měsíců ve vězení Belmarsh s maximální ostrahou. Mezi lety 2012 až 2019 se nacházel na ekvádorské ambasádě v Londýně a dostalo se mu politického azylu. Nový ekvádorský prezident Lenín Moreno v roce 2019 Assangea azylu zbavil, neboť údajně porušil jeho podmínky. V dubnu téhož roku ho britská policie zatkla.

Dokumenty zveřejněné na portálu WikiLeaks mimo jiné dokládají válečné zločiny spáchané americkými vojáky. Assangeho právní zástupci tvrdí, že trestní stíhání jejich klienta je politicky motivované a že působí jako novinář. Zveřejnění dokumentů má tudíž podléhat prvnímu dodatku americké ústavy, jenž zaručuje svobodu projevu. Podle nich Assangeho vydání by vážně ohrozilo práci novinářů po celém světě.

Nositelka Nobelovy ceny za mír Mairead Maguireová (Corriganová) v pondělí zaslala dopis Nobelovu výboru, ve kterém navrhuje nominovat na příští Nobelovu cenu míru Juliana Assangea, Chelsea Manningovou a Edwarda Snowdena.

„Všichni tři již byli nominováni na Nobelovu cenu za mír, ale ani jeden z nich ji doposud nezískal. Důvody, proč je navrhuji společně, jsou jednoduché. Každý sám za sebe ukázal nespočet skutků, svědčících o jejich odvaze v boji proti protiprávnímu jednání úřadů… Ale společně jejich životy, obětavost a sebezapření ukázaly velikost lidského ducha,“ uvádí Corriganová.

„Všichni tři bojovníci za mír naslouchali svému svědomí a svoji povinnost plnili s láskou. Jsem si jistá, že se báli…ale každý z nich udělal něco překrásného a majestátního tím, že sloužil ostatním,“ uvedla dále nositelka Nobelovy ceny ve svém dopise.