Dánská veřejnoprávní TV vysílá pohádku o muži s mimořádným penisem. Dětem se to líbí, tvrdí televize

V Dánsku vzbudila pobouření kreslená pohádka pro malé děti o muži s gigantickým a neposlušným penisem. Pro mnohé je nový pořad veřejnoprávní televize DR nepřijatelný, našli se ale i ti, kteří ho hájí. O případu informoval deník The Guardian.

Je to opravdu pořad vhodný pro děti? Tuto otázku si nyní kladou dánští diváci veřejnoprávní televize DR, která spustila nový pořad John Dillermand určený pro děti ve věku čtyři až osm let. Hlavní postavou je totiž muž s mimořádně velkým penisem, který ho navíc často neposlouchá.

John Dillermand má penis natolik mimořádný, že s ním může tahat potopené věci z vody, vztyčit vlajku, zkrotit lva či ukrást dětem zmrzlinu. Hlavní postava vystupující v mužských retro plavkách s kšandami má ale často potíže svůj penis ovládat a ten ho dostane do spousty ošemetných, a podle tvůrců zábavných, situací.

Premiéra se odehrála v sobotu a mnozí lidé nápad tvůrců odsoudili. Pořad navíc přichází pouze několik měsíců poté, co televizní moderátorka Sofie Lindeová odstartovala dánské hnutí MeToo.

„Je to opravdu vzkaz, který chceme poslat dětem v době, kdy jsme uprostřed velké vlny #MeToo?“ napsala dánská spisovatelka Anne Lisa Marstrand- Jørgensenová.

Nadšený není ani profesor genderových studií na univerzitě Roskilde Christian Groes, který odsoudil oslavování mužských genitálií, které jsou symbolem patriarchální společnosti a mužské dominance.

„Udržuje standardní myšlenku patriarchální společnosti a normalizuje ‚kultury šatny‘,“ uvedl Groes, který odkázal na tzv. kultury šatny (locker room culture), jež označuje chování, které je charakteristické pro sportovní šatnu, ve které sportovci provozují mužský humor, jenž je sexistický, rasistický a homofobní. „(Tato kultura, pozn. red.) byla často požívána pro ospravedlnění špatného mužského chování. Má to být vtipné, tudíž neškodné, ale není. Toto učíme naše děti,“ dodal.

Opačného názoru je ale Erla Heinesen Højstedová, klinická psycholožka, která pracuje s rodinami s dětmi. Podle ní si totiž odpůrci kreslené pohádky do ní vkládají myšlenky, které nemá.

„Pořad znázorňuje muže, který je impulsivní a nemá vždy vše pod kontrolou, který dělá chyby tak, jako je dělají děti. Důležité ale je, že se nakonec zachová správně. Vezme na sebe odpovědnost za své činy. Když mu žena v pohádce řekne, aby si schoval svůj penis do kalhot, tak ji poslechne. To je dobré. To je zodpovědné,“ cituje psycholožku The Guardian.

„John Dillermand mluví s dětmi a sdílí s nimi jejich způsob myšlení,“ říká a s vysvětlením dodává: „A dětem genitálie přijdou legrační.“

Højstedová uznává, že pořad mohl jít dál než znázornění gigantického penisu a přidat i více diverzity. Nicméně pořad podle ní zcela jistě není o sexu.

Zástupci televize reagovali na kritiku tím, že mohou příště vytvořit pořad o ženě, která nemá kontrolu nad svou vagínou. Dětem se prý John Dillermand líbí, a to je to nejdůležitější.

Není to poprvé, co veřejnoprávní televize DR odvysílala kontroverzní pořad pro děti. Loni například prezentovala dětem ve věku 11 až 13 let několik zcela nahých dospělých osob. Jeho cílem měla být propagace pozitivity těla, aby se děti neostýchaly svých fyzických nedostatků. Skuteční lidé totiž nejsou perfektní modelové a modelky, které vidí na Instagramu.