Během nepokojů ve Washingtonu zemřeli čtyři lidé, přes padesát jich bylo zadrženo. Kongres znovu zasedl

Během protestů ve Washingtonu byli zabiti čtyři lidé a přes padesát jich bylo zadrženo. Informoval o tom šéf tamní policie Robert Conte. Objevily se také informace o tom, že Snapchat zmrazil účet současného prezidenta Donalda Trumpa, a to po vzoru Facebooku, Twitteru a Instagramu.

Dříve se hovořilo o smrti veteránky amerického letectva Ashley Babbittové, která byla vážně zraněna. Poslední informace však hovoří o více obětech.

„Jeden policista z Kapitolu vystřelil na ženu ze služební zbraně. Ta byla převezena do místní nemocnice, kde po všech pokusech o záchranu jejího života zemřela... Kromě toho byla dnes poblíž Kapitolu ohlášena další tři úmrtí,“ řekl Conte.

Podle jeho slov tito tři lidé zemřeli v důsledku nehod, které „vyžadovaly okamžitou lékařskou pomoc“. Všichni zemřelí byli dospělými osobami.

Conte také dodal, že během protestů bylo zadrženo 52 lidí, někteří za nedovolené držení zbraní a většina za porušení zákazu vycházení zavedeného ve Washingtonu. Během protestů bylo navíc zraněno několik příslušníků policie a jeden byl převezen do nemocnice. Svědci hovoří o tom, že demonstranti vymlátili většinu oken, jimiž pak pronikali do budovy. V Kapitolu bylo zajištěno i výbušné zařízení.

Ve středu vypukly u Kapitolu nepokoje. Přišli tak totiž Trumpovi stoupenci, kteří protestovali proti výsledkům amerických voleb. Ti se střetli s policií a nakonec se jim podařilo proniknout i do Kapitolu, kde probíhalo společné zasedání obou komor Kongresu. Právě na něm měli američtí zákonodárci potvrdit výsledky prezidentských voleb.

Následně byl ve Washingtonu vyhlášen zákaz vycházení a do města zamířila Národní garda. Ke klidu vyzval i prezident Trump, který chtěl, aby se lidé vrátili domů. Joe Biden útok před Kapitolem odsoudil a dav protestujících vyzval, aby se stáhl.

Navíc se objevily informace o tom, že Snapchat zmrazil účet současného prezidenta Donalda Trumpa, a to po vzoru Facebooku, Twitteru a Instagramu. Twitter Trumpovi účet zablokoval na 12 hodin s varováním, že se může změnit na trvalý. Pokud jde o Facebook a YouTube, ty stáhly jeho video s projevem před příznivci předtím, než se demonstranti vydali ke Kapitolu.

Dění sledujeme ŽIVĚ.

Kongres znovu zasedl

Nejnovější informace hovoří o tom, že Kongres USA obnovil společné zasedání ke schválení výsledků voleb.

Uvádí se, žezatím schválil hlasy 9 volitelů státu Colorado pro Bidena; sedm hlasů pro Bidena z Connecticutu; hlasy státu Delaware a Metropolitní čtvrti Kolumbie, ve kterých po třech volitelích hlasovalo pro Bidena; 29 hlasů na Floridě pro Trumpa; čtyři hlasy volitelů Havaje pro Bidena; hlasy států Idaho (4 pro Trumpa), Illinois (20 pro Bidena), Indiana (11 pro Trumpa), Iowa (6 pro Trumpa), Kansas (6 pro Trumpa), Kentucky (8 pro Trumpa), Louisiana (8 pro Trumpa), Maryland (10 pro Bidena) a Massachusetts (11 pro Bidena).

Dále bylo schváleno 10 hlasů pro Bidena z Minnesoty, šest hlasů pro Trumpa z Mississippi a volební hlasy z Maine (tři pro Bidena, jeden pro Trumpa), 10 hlasů v Missouri a tři hlasy v Montaně pro Trumpa, stejně jako tři hlasy z Nebrasky.

Biden obdržel čtyři hlasy volitelů z New Hampshire, 14 z New Jersey, pět z Nového Mexika, 29 z New Yorku a sedm z Oregonu. Trumpovi bylo schváleno 15 hlasů ze Severní Karolíny, tři ze Severní Dakoty, 18 z Ohia a sedm z Oklahomy.

Viceprezident Mike Pence uvedl, že Kongres čekají další dvě hodiny volebních debat po námitkách proti výsledkům v Pensylvánii. Senát a Sněmovna reprezentantů se rozejdou na dvouhodinovou projednání poté, co obě komory vznesly námitky proti schválení 20 hlasů volitelů v Pensylvánii pro Bidena. Očekává se, že námitky budou překonány hlasováním v obou komorách.

Volby v USA

Prezidentské volby ve Spojených státech se konaly 3. listopadu a vyhrál v nich bývalý viceprezident Joe Biden.

Demokratický kandidát Biden získal 306 hlasů volitelů, jako poslední byly započítány hlasy z Havaje. Demokratovi již dříve bylo přisouzeno 270 hlasů potřebných pro zvolení prezidentem, Trump získal 232 hlasů – přesně tolik, kolik předpovídala média řadu týdnů.

Zmiňme, že hlasování volitelů potvrzuje vůli voličů vyjádřenou v rámci celostátního hlasování 3. listopadu v každém státě. K vítězství je třeba získat 270 hlasů volitelů z možných 538. Podle mediálních odhadů měl Biden získat 306 hlasů volitelů proti 232 volitelům pro Trumpa.

Hlasování volitelů činí výsledky voleb oficiálními, ovšem definitivní výsledek měl být oznámen 6. ledna, kdy jej mělo schválit společné zasedání Kongresu.

Donald Trump však dosud nepřiznal svou porážku a nadále zpochybňuje Bidenovo vítězství u soudu. Dříve jeho zástupci uvedli, že uskuteční alternativní hlasování volitelů s tím, že výsledky budou rovněž zaslány Kongresu.